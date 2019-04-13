Появилось видео, как ФСБ задерживает прокурора Железнодорожного района Хабаровска

В Хабаровске 11 апреля сотрудники ФСБ задержали прокурора Железнодорожного района. Следствие считает, что он выступал в роли пособника при получении взятки.

С инициативой о проведении оперативно-розыскных мероприятий выступил прокурор Хабаровского края. В итоге его подчиненного взяли с поличным, силовики в масках ворвались в кабинет как раз в момент передачи денег. Речь идет о двух миллионах рублей

Сегодня, 13 апреля появилось видео задержания прокурора Железнодорожного района Хабаровска. На кадрах видно, как оперативники пересчитывают деньги, которые передавали в виде взятки. В качестве того, кто передавал взятку, выступал один из фигурантов уголовного дела.

Теперь Дмитрию Губанову, если его вина будет доказана в суде, грозит до четырех лет лишения свободы. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».