2019-04-13T06:11:44+03:00
Общество

Появилось видео, как ФСБ задерживает прокурора Железнодорожного района Хабаровска

Его подозревают в пособничестве при получении взятки [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Появилось видео, как ФСБ задерживает прокурора Железнодорожного района ХабаровскаПоявилось видео, как ФСБ задерживает прокурора Железнодорожного района ХабаровскаФото: Комсомольская правда
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В Хабаровске 11 апреля сотрудники ФСБ задержали прокурора Железнодорожного района. Следствие считает, что он выступал в роли пособника при получении взятки.

С инициативой о проведении оперативно-розыскных мероприятий выступил прокурор Хабаровского края. В итоге его подчиненного взяли с поличным, силовики в масках ворвались в кабинет как раз в момент передачи денег. Речь идет о двух миллионах рублей

Сегодня, 13 апреля появилось видео задержания прокурора Железнодорожного района Хабаровска. На кадрах видно, как оперативники пересчитывают деньги, которые передавали в виде взятки. В качестве того, кто передавал взятку, выступал один из фигурантов уголовного дела.

Теперь Дмитрию Губанову, если его вина будет доказана в суде, грозит до четырех лет лишения свободы. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».

Появилось видео, как ФСБ задерживает прокурора Железнодорожного района Хабаровска.Мария ИГНАТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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