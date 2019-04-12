Глава Хабаровского края недоволен предлагаемой схемой снижения транспортного налога

Отрицательный отзыв получил законопроект регионального парламента о снижении транспортного налога. Напомним, что депутаты Закдумы края при расчете налога предлагают принимать во внимание не только количество лошадиных сил, но и возраст автомобиля. Неизменным транспортный налог останется только для машин, чей возраст не превышает три года.

- В том виде, в каком сегодня предлагают депутаты снижать транспортный налог, он недопустим. Снижение будет происходить в основном для дорогих, богатых иномарок. И я считаю, что транспортный налог необходимо снижать, но таким образом, чтобы наибольшую выгоду от этого получили наименее обеспеченные слои населения, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

По его словам, при принятии законопроекта из краевой казны «выпадет» 600 миллионов рублей. Господин Фургал отметил, что эти деньги идут на ремонт дорог, компенсацию проезда для малообеспеченных слоев населения.

В пример губернатор привел Приморье, где на недорогие иномарки транспортный налог снизили, а для новых авто, яхт и морских судов наоборот – повысили. Это принесло дополнительные деньги в бюджет региона.

Глава Хабаровского края в ближайшее время намерен передать в региональный парламент свое предложение по снижению транспортного налога.