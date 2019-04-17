2019-04-17T12:15:30+03:00
Общество

Авиакомпании предложили вернуть деньги матери из Вяземского, которая купила 11 билетов для двоих детей-инвалидов

За проезд женщина заплатила почти 63,5 тысячи рублей [фото]
Александра ШОПЕНКО
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Авиакомпании предложили вернуть деньги матери из Вяземского, которая купила 11 билетов для двоих детей-инвалидовАвиакомпании предложили вернуть деньги матери из Вяземского, которая купила 11 билетов для двоих детей-инвалидовФото: Из личного архива героя публикации
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Авиакомпания Utair стала фигурантом дел об административных правонарушениях после того, как вынудила пассажирку с двумя детьми-инвалидами после операции оплатить 11 билетов. Они обошлись ей в 63,5 тысячи рублей. Напомним, что для временно неходячего Максима в салон самолета пришлось установить носилки и сложить три ряда кресел, а для Матвея – покупать дополнительное место из-за загипсованной ноги.

Для временно неходячего Максима в салон самолета пришлось установить носилки и сложить три ряда кресел Фото: Из личного архива героя публикации

Для временно неходячего Максима в салон самолета пришлось установить носилки и сложить три ряда креселФото: Из личного архива героя публикации

Инцидент произошел во время перелета из Кургана в Москву. Наталья Загуменная – мать-одиночка, воспитывающая сыновей-двойняшек с детским церебральным параличом. В Кургане парням делали плановую операцию – исправляли стопы.

- Мне пришло письмо из прокуратуры, где сказано, что авиакомпания не довела информацию о перевозке маломобильных граждан до потребителя, и что нет амбулифта. Им внесли предписание на устранение. Больше ничего не было, - рассказала Наталья Загуменная.

После лечения в авиакомпании Наталье сказали, что по правилам перевозки пассажиров, для маломобильных граждан в салон самолета необходимо устанавливать дополнительное оборудование. Безопасность – превыше всего. За это Наталье насчитали 63 тысячи 445 рублей. Деньги растерянной матери собирали родственники.

Для Матвея пришлось покупать дополнительное место из-за загипсованной ноги. Фото: Из личного архива героя публикации

Для Матвея пришлось покупать дополнительное место из-за загипсованной ноги.Фото: Из личного архива героя публикации

- Дела возбуждены по статьям «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации» и «Обман потребителей». Материалы для рассмотрения направлены в управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу, - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В ведомстве считают, что авиакомпания завысила стоимость билетов на проезд пассажиров с использованием медицинского модуля. Обоснований этому прокуратура не нашла. Гендиректору Utair было предложено возместить Наталье потраченные деньги.

Ситуацию также прокомментировали в авиакомпании. По информации Utair, Курганский следственный отдел на транспорте уже провел проверку данной ситуации и принял решение об отказе в возбуждении дела. Нарушений в действиях авиакомпании выявлено не было.

Для перевозки матери с двумя детьми потребовалось 13 мест: одного — для взрослого, три — для одного ребенка с гипсом и девять — для второго ребенка на носилках. фонд, который занимался перевозкой семьи на лечение, выделил им деньги только на четыре места.Чтобы семья смогла улететь как можно скорее, Utair заменил самолет на тот, где были места для носилок, и установил их в кратчайший срок — за два часа, - сообщается в заявлении авиакомпании.

В Utair напомнили, что при перевозке маломобильных граждан всегда необходимо предупреждать авиакомпанию об этом заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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