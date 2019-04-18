На Камчатке спасают белого медведя, приплывшего на льдине с Чукотки

На Камчатке четвертый день по селам на севере региона ходит белый медведь. Напомним, молодой хищник, скорее всего, попал на полуостров из соседней Чукотки, где спокойно рыбачил и не собирался отправляться в путешествие, да еще и на столь сомнительном транспорте - льдине.

Бродит краснокнижный хищник между селами Тиличики и Корф. Белый медведь не агрессивен и, как говорят местные, выглядит истощенным. Последний раз в объективы мобильных телефонов животное попало, когда пыталось забраться в здание под заливистый лай собак.

Кстати, люди сочувствуют белому медведю и в социальных сетях задают резонный вопрос: «Почему не отправить его домой?». Да будет так.

Власти Камчатки готовы отправить Умку обратно домой, операция спасения сейчас разрабатывается. Ее принцип таков: медведя усыпят, положат в специальную клетку, погрузят на борт вертолета, и через несколько часов хищник окажется дома. Загвоздка здесь в воздушном судне, добро на использование которого должно дать МЧС. Соответствующее обращение на имя главы чрезвычайного ведомства Евгения Зиничева в ближайшее время сделает глава Камчатки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/703865" frameborder="0"></iframe> На Камчатке бродит белый медведь, приплывший на льдине с Чукотки.Социальные сети

- В Петропавловске-Камчатском уже изготавливается специальная клетка для транспортировки животного. По предварительному плану, белого медведя выпустят на волю в районе мыса Наварин. В случае, если руководство МЧС страны предоставит вертолет, правительство Камчатского края готово обеспечить воздушное судно топливом за счет средств бюджета региона, – сообщил Сергей Хабаров, зампред правительства – министр специальных программ и по делам казачества Камчатки.

Как отмечалось ранее, в случае, если белый медведь будет проявлять агрессию, его придется ликвидировать.