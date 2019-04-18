Ярмарка «Наш выбор 27» в Хабаровске: для гостей приготовят крокодила и поставят огромный аквариум на удачу

Подготовка к выставке-ярмарке «Наш выбор 27» вышла на финишную прямую в Хабаровске. За два дня жители и гости краевой столицы смогут поучаствовать в установке рекорда России по количеству съеденной ухи и бесплатно отведать мороженого. На этом сюрпризы не закончатся.

На данный момент заявки на участие подали 74 производителя, которые хотят занять 146 экспомест. Еще больше 40 компаний изъявили желание представить свою продукцию. Традиционно, на ярмарке будут продаваться мясо, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, яйцо. В этом году скидки будут достигать 50 процентов. Например, десяток яиц обойдется хабаровчанам примерно в 49 рублей, правда, цена еще не окончательная.

У ступеней УКСК откроется «Рыбный рынок» с большим рестораном и зонами приготовления поменьше. В меню: бургер с крабовым мясом, рыбные наггетсы с картофелем, сазан в шарабане с овощами, салат с дальневосточным папоротником, закуска с сельдью слабосоленой и гужеры с паштетом из ряпушки (маленькие булочки из несладкого теста с небольшой рыбкой). Цены на все это удовольствие также должны быть ниже, чем в ресторане.

- Прорабатываем вопрос установки аквариума на 900 литров с японскими карпами. Мы вычитали легенду, что девять карпов - к большой удаче. Думаю, что у нас все получится. Это будет своеобразная изюминка, мы сделаем зону красивую вокруг аквариума, чтобы можно было фотографироваться, - рассказала Екатерина Чабан, организатор выставки-ярмарки «Наш выбор 27».

Конечно же, кроме морепродуктов, на ярмарке будет представлено множество блюд различных кухонь мира: русская окрошка, узбекский плов и осетинские пироги. Кстати, на ярмарке в прошлом году гости купили почти четыре тысячи кусков осетинских пирогов! Чтобы отведать выпечку, сделанную вручную, люди выстраивались в огромную очередь. Как говорят сами владельцы компании: секрет в любви, которую сотрудники вкладывают в блюда во время их приготовления.

- В ярмарке мы участвуем три года. Это огромная площадка для того, чтобы можно было больше горожан познакомить с нашей продукцией – осетинскими пирогами. Мы хотели популяризировать это блюдо, и, как мне кажется, у нас это получилось, - поделилась Маргарита Дзаболова, владелица компании.

Удивлять гостей будут тайской кухней. Хабаровчане смогут познакомиться с супом том-ям, спринг-роллами, блинами роти и даже отведать рептилию. На ярмарке обещают приготовить самую вкусную часть крокодила – мясо с хвоста. Оно богато белками и помогает снизить уровень холестерина в крови.

Выставка-ярмарка займет 40 гектаров парковой территории стадиона имени Ленина и будет поделена на 22 зоны. Помогать гостям ориентироваться будут волонтеры в брендированной одежде.

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