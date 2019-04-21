2019-04-21T05:31:03+03:00
Спорт

«Вернемся сильнее!»: боец из Хабаровска дебютировал на мировой арене UFC

Противником Армана Царукяна в 15-минутном поединке стал Ислам Махачев [видео]
Кристина ГРИН
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«Вернемся сильнее!»: боец из Хабаровска дебютировал на мировой арене UFC«Вернемся сильнее!»: боец из Хабаровска дебютировал на мировой арене UFCФото: Социальные сети
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В Санкт-Петербурге накануне состоялся турнир UFC Fight Night 149. Ежегодно свое участие в смешанных единоборствах подтверждают звезды спортивного небосклона, чтобы показать на мировой арене уровень своей подготовки. Пробиться в UFC – почти как участвовать в Евровидение или Олимпийских играх. Имена бойцов, показавших хорошие результаты, тут же заносят в аллею звезд. Так, Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомеов стали медийными спортсменами, чье противостояние до си пор гуглят тысячи фанатов.

Новость о том, что на ринг выйдет боец из Хабаровска, взбудоражила общественность. О 22-летнем спортсмене Армане Царукяне знает едва ли не все спортивное сообщество краевого центра. Много раз он выступал в рамках Кубка губернатора и мэра по панкратиону, поэтому и зрителям знаком его стиль и почерк введения турниров. Вероятно, Арман «вырос» из Дальнего Востока и стал готовиться к боям на мировой арене. В дебютном противостоянии хабаровчанина его оппонентом стал 27-летний Ислам Махачев. Поддержать его приехал даже сам Хабиб Нумагомедов.

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Хочу выразить огромную благодарность за те эмоции, которые вы мне подарили. Простите, что сегодня я проиграл. Вернёмся сильнее!
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Раунд начался довольно агрессивно, оба бойца пытались завоевать расположение зрителей и судей. Однако ни у кого не вышло сделать приемы технически чистыми и попасть в противника. Первый партер заполучил Махачев. Он же показал в первом раунде удушающий прием, который едва не закончился для Царукяна нокаутом. Явного превосходства на протяжении двух раундов не было. Бойцы держались на равных. Правда, опасных для Армана захватов было предостаточно.

В итоге по истечению трех раундов, каждый из которых длился пять минут, судьи определили победителя. Выиграл бой Ислам Махачев. Примечательно, что несмотря на пылкие темпераменты после оглашения результатов спортсмены обнялись и поддержали друг друга.

- Если честно, давно не дрался три раунда. Чуть неожиданно получилось. Ну, я доволен результатом. Думал, что в партере легче будет, но Арман крепким парнем оказался. Но молодой, у него еще все впереди, - сказал после боя Ислам.

Сам Арман был крайне расстроен поражением. Со своими подписчиками и фанатами он поделился впечатлениями после своего дебюта.

«Хочу выразить огромную благодарность за те эмоции, которые вы мне подарили. Простите, что сегодня я проиграл. Вернемся сильнее!» - написал в своем профиле в инстаграме Арман.

Хабаровчане поддержали спортсмена, отметив, что он не проиграл бой, а прошел экзамен, и дальше его ждут только победы. В рамках подписанного контракта с UFC у Армана еще три боя. Надеемся, что в следующих финалах в конце рефери поднимет именного его руку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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