2019-04-19T11:51:24+03:00
Дом. Семья

Лучшие специалисты России отправились на спасение белого медведя, приплывшего на льдине на Камчатку

В планах вернуть хищника домой - на Чукотку - 20 апреля [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Лучшие специалисты России отправились на спасение белого медведя, приплывшего на льдине на КамчаткуЛучшие специалисты России отправились на спасение белого медведя, приплывшего на льдине на КамчаткуФото: Социальные сети
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На север Камчатки вылетел вертолет с охотоведами и ветеринарами на борту, их задача - вернуть белого медведя, гуляющего по селам, домой. Напомним, что камчатский Умка причалил к полуострову 14 апреля. Скорее всего, хищника принесло на льдине с Чукотки.

Бродит молодой и очень худой белый медведь по селам Тиличики и Корф. Агрессию хищник не проявляет, несмотря на то, что очень голоден. Лишь отпугивает особо смелых собак. По сообщениям в социальных сетях, местные жители подкармливают Умку, так что он стал чувствовать себя намного лучше. У него даже появилась любимая льдина в бухте Скрытая, на которой он проводит большую часть времени.

На Камчатке бродит белый медведь, приплывший на льдине с Чукотки.Социальные сети

А сегодня явно приободрившийся белый медведь пошел исследовать село Тиличики. Рано утром он побродил по дворам и даже пытался зайти в подъезд, но животное на любимую льдину отогнали собаки.

Медведь окреп и начал исследовать села Фото: Социальные сети

Медведь окреп и начал исследовать селаФото: Социальные сети

Для того, чтобы спасти краснокнижное животное, МЧС предоставили вертолет. В Петропавловске-Камчатском изготовили специальную клетку для перевозки медведя. К участию в операции привлекли лучших специалистов России, в том числе охотоведа из Хабаровска, который привезет на полуостров необходимое количество транквилизатора для животного.

В планах специалистов - 20 апреля обездвижить Умку, положить в клетку и погрузить на борт вертолета. Выпустят хищника в районе мыса Наварин на Чукотке. Операция спасения будет проходить под надзором Анатолия Кочнева – старшего научного сотрудника Института биологических проблем Севера ДВО РАН, который имеет колоссальный опыт работы с этим зверем.

Клетку специально для медведя изготовили в Петропавловске-Камчатском Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Клетку специально для медведя изготовили в Петропавловске-КамчатскомФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

- Затраты на топливо для вертолета будут компенсированы из краевого бюджета. Чтобы было понимание по необходимому объему керосина - путь в одну сторону только до Тиличиков займет не менее пяти часов. Еще около трех часов лететь из Олюторского района до Чукотки. Сегодня на Камчатку прибыл опытный охотовед из Хабаровска со снотворным в необходимой для белого медведя дозировке. Для проведения операции по спасению хищника аэропорт в Корфе будет работать и в выходные дни, - сообщил Сергей Хабаров, зампред правительства- министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

Пока медведь не проснется, специалисты будут находиться с ним. Затем Умку выпустят из клетки и даже дадут с собой рыбы, чтобы у хищника была еда на первое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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