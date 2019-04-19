Потопа не будет: хабаровские спасатели расчистили от завалов реку Ко

О том, что на реке Ко могут быть большие проблемы с прохождением весеннего паводка, в МЧС стало известно 13 апреля. На реке, как сообщали в администрации района имени Лазо Хабаровского края, очень много валежника. При вскрытии реки могут образоваться заторы, вода накопится и может затопить близлежащий поселок с двумя сотнями жителей.

Потопа не будет: хабаровские спасатели расчистили от завалов реку КоФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На место немедленно выдвинулась оперативная группа спасателей из девяти человек, вооруженная всем необходимым для ликвидации завалов и оказания помощи местному населению, если такая потребуется.

Потопа не будет: хабаровские спасатели расчистили от завалов реку КоФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Заломы и завалы деревьев на реке Ко создавали угрозу выхода воды из берегов и подтопления поселка Солонцовый, в котором проживает около 200 человек, - рассказал Андрей Королев, старший группы спасателей ДВРПСО МЧС России. – В ходе обследования реки на протяжении восьми с половиной километров, мы выявили и разобрали 9 завалов, образовавшихся от упавших деревьев и древесного мусора. В течение трех дней провели работы по их распиловке и очистке основного русла реки Ко.

Потопа не будет: хабаровские спасатели расчистили от завалов реку КоФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Всего спасателям пришлось распилить более 45 кубометров валежника, упавших деревьев и мусора. Сейчас угроза подтопления населенного пункта миновала. Группа вернулась в Хабаровск. Такая же группа работает сейчас у «бурейской аномалии», там снесенные в воду деревья и ледяные поля могут закупорить пробитый в оползне проран, что создаст угрозу подтопления поселка Чекунда, части железной дороги на Чегдомын и идущей неподалеку ЛЭП.

Потопа не будет: хабаровские спасатели расчистили от завалов реку КоФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю