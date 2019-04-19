Во второй группе спасателей, отправившейся на Бурею, - 34 человека и 6 единиц техники. Место будущей дислокации - поселок Чекунда. Главная задача - мониторинг паводка и возможная помощь местным жителям, если река во время ледохода выйдет из берегов и затопит поселок.

В группу вошли сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и Амурского спасательного центра. В отличие от первого десанта, который в начале апреля забросили к месту схода оползня на вертолетах, второй отправился в Верхнебуреинский район на машинах.

- С собой сотрудники МЧС имеют необходимое снаряжение, оборудование и инструменты для проведения работ, плавательные средства. По прибытию отряда на место будет организована совместная работа спасателей и органов местного самоуправления по постоянному мониторингу паводковой обстановки, проведению при необходимости превентивных мероприятий и контролю над обстановкой для оперативного реагирования на изменяющие обстоятельства, - подчеркнул Виталий Дарчия, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению.

Вторая группировка спасателей отправилась на «бурейскую аномалию»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, что огромный оползень перекрыл Бурею в декабре прошлого года. Часть сопки обрушилась в реку и полностью закупорила русло. Удар двадцати с половиной миллионов кубометров скального грунта был так силен, что вызвал цунами высотой с пятиэтажный дом. Вода как спички ломала росшие на берегу деревья, крушила камни.

Последствия обрушения увидел местный охотник, который решил, что здесь упал метеорит. Немудрено: вокруг валялись расщепленные стволы деревьев, дымилась обнаженная земля. Место ЧП получило название «бурейская аномалия». Позднее к первоначальной версии добавились еще несколько – от падения ракеты до землетрясения и аварийной посадки инопланетного корабля.

Однако ученые, прибывшие в Верхнебуреинский район, все их опровергли. Их вердикт - это оползень, вызванный тем, что вода из Бурейского водохранилища «подточила» сопку. Затор, созданный обвалом, привел сразу к двум проблемам: перестало наполняться водохранилище Бурейской ГЭС и возникла угроза затопления поселка Чекунда.

Вторая группировка спасателей отправилась на «бурейскую аномалию»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Первую задачу решили военные. Около месяца они взрывали запруду, пробив в ней небольшой проран, так что вода в «бурейское море» пошла вновь. Вторая проблема осталась. Канал, сделанный саперами, достаточно узкий, и при серьезном паводке может стать причиной наводнения в Чекунде. Ситуация осложняется тем, что выше завала в лед вмерзли стволы деревьев, снесенных волной, которые могли забить канал.

Для мониторинга обстановки на Бурею вылетела первая группа спасателей, в составе который были в том числе и пиротехники, готовые при необходимости взрывать лед. Тем временем в правительстве края разрабатывают планы полного переселения поселка. В районе до сих пор действует режим ЧС.