Место обвала сопки на Бурее в Хабаровском крае повторно обследуют ученые

Новая экспедиция отправится к побежденной военными «бурейской аномалии» 25 февраля. В нее войдут гидрологи, ученые и сотрудники краевого чрезвычайного ведомства.

- Было принято решение повторно обследовать завал для того, чтобы более точно оценить риски возможных подтоплений во время паводков, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. – Эксперты пробудут на месте несколько дней. За это время они произведут все необходимые замеры, после чего проанализируют результаты и выдадут свое заключение.

По данным военных, пробитый взрывами канал обеспечивает пропускную способность в 1600 – 1700 кубометров воды в секунду. А гидрологи прогнозируют, что во время весенне-летних паводков мощность потока может достигнуть 7 000 кубометров в секунду. Вода не сможет уйти вниз по течению и, разлившись, затопит поселок Чекунда.

- В правительстве края продолжают рассматривать варианты расселения села Чекунда, расположенного возле реки. Предварительные расчеты показывают, что риск затопления населенного пункта, в котором проживает более 200 человек, сохраняется, – отметили в ведомстве. – Сейчас к расселению готовится маневренный жилфонд в поселке Чегдомын, куда можно будет экстренно перевезти людей. В правительство РФ направлен запрос о возможности переселения жителей села.

По расчетам экономистов, переселение поселка обойдется в сумму, превышающую 300 миллионов рублей.

Напомним, что 11 декабря в реку Бурея рухнула половина сопки. Несколько миллионов тонн скального грунта буквально перегородили реку, создав угрозу затопления трех поселков, стоящих выше по течению, и уменьшив поток воды, питающей водохранилище Бурейской ГЭС.

Причины обрушения называли разные - от землетрясения до аварийной посадки НЛО. Единственный очевидец утверждал, что на сопку упал метеорит. Однако ученые опровергли его выводы. По их мнению, это просто большой оползень.

Тем не менее разрушившаяся сопка действительно изменила гидрологическую ситуацию на реке. По поручению президента страны оползнем занялись военные. Вчера они объявили о завершении операции по ликвидации завала. Всего было произведено 11 взрывов разной мощности. Пробита протока длиной 210 метров, шириной - от 100 до 150 метров, общей глубиной - 23 метра, ниже уровня воды на пять метров.