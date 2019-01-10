Режим ЧС ввели в поселке Хабаровского края из-за оползня

Режим ЧС в Верхнебуреинском районе ввели сразу же как только закончились новогодние праздники. Причина — огромный оползень, буквально перегородивший реку в 70 километрах ниже поселка Чекунда. Специалистов всерьез тревожит, что уровень воды в Бурее не опускается до нормального, вода стоит на летней отметке и уходить не собирается.

- Обычно зимой вода опускается, а из-за того, что в реку обрушилась часть сопки сейчас этого не произошло, - объяснил Алексей Маслов, глава Верхнебуреинского района. - Для справки, в это время вода в реке должна быть на четыре метра ниже того уровня, на котором она находится сейчас. Мало того, идет небольшой подъем уровня. Пускай всего на несколько сантиметров, но представляете, что будет весной, когда небольшие сбросы пойдут из водохранилища когда начнет таять снег? Он может вырасти в два раза против обычного. Возникнет реальная угроза размыва кладбища в поселке Чекунда, затопления самого населенного пункта, поселка Усть-Ургал, станции Эльга. Могут возникнуть проблемы в работе Бурейской ГЭС. Поэтому и был введен режим ЧС. Кстати, по словам ученых, именно таким образом 10 миллионов лет назад в Хабаровском крае образовалось озеро Амут — так же оползень перегородил реку. По сути на реке сейчас организовалась вторая дамба.

Впрочем пока это только предположения. Оценить, что реально может грозить району и одному из крупнейших энергетических объектов страны должна специальная комиссия которая прибудет в район уже 11 января.

- Они разместятся в двух лагерях, - рассказывает глава района. - Один в поселке Чекунда, второй непосредственно на месте перемычки. Там будут военные, представители МЧС, научные сотрудники, геологи, гидрологи, большое количество измерительного оборудования. Им предстоит оценить возможные последствия и то, как их можно будет предотвратить.

Напомним, что «бурейский оползень» ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. В месте схода грунта зафиксировано сразу несколько аномалий, которые не имеют объяснения. Например, на площади 1,6 квадратных километров с противоположной стороны реки Бурея уничтожены все деревья. Эту информацию подтверждают спутниковые снимки, на которых зафиксировано состояние местности между 9 и 12 декабря.

Аномалией активно интересуются не только серьезные ученые. Так, на место странного завала планирует отправиться группа туристов из Амурской области и Хабаровского края. Изначально они хотели выдвинуться под православное Рождество, но экспедицию пришлось перенести.

- Нам предстоит двигаться по льду, - рассказал Владимир Гуторов, организатор поездки, владелец туркомпании. - А лед в тех местах недостаточной толщины. Уже сколько людей провалились! Вот и решили немного обождать. Всего нас набирается 15-20 человек. Пойдем на джипе и микроавтобусе. Проведем там свое расследование аномалии.

Уже сейчас, по словам Владимира, у него есть тепловизор, в скором времени появятся металлоискатели и радиометр. Эти приборы считают энтузиасты помогут пролить свет на причины образования огромной перемычки.

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