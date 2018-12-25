Ученые рассказали, из-за чего обрушилась сопка в Хабаровском крае

Ученые побывали на месте предполагаемого падения метеорита в Верхнебуреинском районе. Осмотрев местность, эксперты пришли к выводу, что никакие небесные тела из космоса на Хабаровский край не падали, во всяком случае не в ближайшие дни, и не в той местности. Да, сегодня утром специалисты обнарудовали данные о термических аномалиях в том районе, но это никак не связано с падением метеорита. Причина обрушения вершины сопки весьма обыкновенна, хоть и редко встречается в нашем районе. Официального заключения они еще не подготовили, но с корреспондентом «Комсомолки» поделились мнением относительно случившегося.

Вызвать оползень могли внутренние процессы, которые происходят на склонахФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Никаких разных версий быть не может. Совершенно точно там произошел оползень, очень редкий для этих мест, но со всеми атрибутами, характерными для таких процессов, - рассказывает Алексей Махинов, председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества. - Там хорошо выражена стена срыва. Оползневое тело достаточно далеко ушло от самого основания. Оно полностью перекрыло реку, образовав плотину высотой 10-12 метров самого низкого участка, а в высоком около 40. Такие процессы характерны для берегов Охотского и Японского морей. А в долинах горных рек это редкое явление.

Причина обрушения вершины сопки весьма обыкновеннаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Алексей Николаевич также объяснил, что вызвать оползень могли внутренние процессы, которые происходят на склонах. В этом месте он очень крутой и тектонически раздроблен, много разных трещин. Из-за этого склон стал неустойчивым — туда стала попадать вода, потом замерзать, что повлияло на сопку. Ее основание, к слову, было частично разрушено еще в те времена, когда Бурея протекала у подножия сопки. Все это в общей массе и привело к оползню.

- По предварительным оценкам, объем оползня составляет 3-4 миллиона тонн. Интересно, что реку перегородило полностью, но так как сейчас зима в реке маленький сток. Поэтому явных следов того, что вода поднимется выше плотины, не видно. Конечно, вода поднимется, но незначительно. А вот весной ситуация может ухудшиться и начать переливаться через плотину. Хуже то, что весной лед может застревать в этом месте, не пропуская воду, - выдвигает предположения Алексей Махинов.

Пока специалисты даже не обсуждали то, что завал нужно разгрести. Сейчас в этом нет необходимости, до наступления весны опасности ждать не стоит. А вот потом близлежащим поселкам и селам могут грозить паводки.

- В настоящее время никаких угроз нет. Сотрудники нашего научного института и гидрологи, побывавшие на место, сделают оценку, а потом мы будем решать, что делать, - отметила Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В любом случае до весны у нас еще время есть.

Специалисты МЧС исследовали местностьФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Эксперты намерены в самое ближайшее время озвучить официальные итоги поездки к реке Бурея, а также рекомендации по дальнейшим действиям, чтобы обеспечить безопасность жителей ближайших населенных пунктов.