2018-12-25T11:21:47+03:00
Наука

Хабаровские ученые зафиксировали аномалию на месте предполагаемого падения метеорита

Судя по их данным, обрушение сопки произошло с 9 по 12 декабря
Мария ИГНАТЬЕВА
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Хабаровские ученые зафиксировали аномалию на месте предполагаемого падения метеоритаХабаровские ученые зафиксировали аномалию на месте предполагаемого падения метеоритаФото: Социальные сети
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Российские ученые продолжают обсуждать историю с «падением метеорита» на сопку в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. В версию с космическим объектом с охотой верят местные жители, у которых это событие вызвало большой интерес. А вот ученые напротив уверены, что никакой метеорит в последнее время в Хабаровском крае не падал. Их основная версия — оползень.

- Не было никакого метеорита. Эта версия не просто маловероятная, а ложная. Не было землетрясения зафиксировано, это говорит о том, что с неба ничего не падало, - говорит Юрия Левин, директор Сахалинского филиала Геофизической службы РАН. - Специалисты, которые фиксируют все летящие на землю объекты, не заметили, что что-то упало в Хабаровском крае. Ни падения частей ракет, ни метеоритов не было зарегистрировано.

Подтверждением его слов служат данные ученых о том, что никаких сейсмических аномалий с 9 декабря и по сей день в Верхнебуреинском районе и Амурской области не фиксировались, но были замечены другие. Об этом сообщают в Дальневосточном центре ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета». Они уточнили и дни, когда произошел обвал сопки.

- Анализ разновременных данных КА «Sentinel-2А» за 9 декабря и 12 декабря позволил выявить значительные ландшафтные изменения, произошедшие за этот промежуток в непосредственной близости от русла реки Бурея, выше водохранилища, - сообщают ученые центра «Планета». - На снимке за 12 декабря отсутствует часть сопки, а на кадрах за 9 декабря тень от этой сопки имеет абсолютно другой контур.

Именно на этих основаниях ученые и сделали выводы о приблизительных датах случившегося. Они также отметили, что на полностью замерзшем русле реки наблюдается вода. По мнению специалистов, лед деформировался под действием горных пород. Однако самым важных в их анализе считаются данные об аномалии в том районе.

Судя по данным ученых, обрушение сопки произошло с 9 по 12 декабря. Фото: Дальневосточный центр ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета»

Судя по данным ученых, обрушение сопки произошло с 9 по 12 декабря. Фото: Дальневосточный центр ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета»

- Дополнительный анализ 10-ти минутных изображений позволил выявить там термическую аномалию. Она возникла 12 декабря в 9.50 по местному времени, - сообщила Любовь Карамаева директор ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета».

Эти данные уже передали подразделениям Росгидромета, МЧС России, администрации полномочного представителя Президента в ДФО, в Правительство Хабаровского края, РусГидро, а также Амурское водное бассейновое управление. На их основании и специалистам предстоит выяснить, что же стало причиной обрушения сопки. Помогут экспертам и сведения с места событий. Сегодня днем туда вылетела экспертная группа в составе сотрудников местного института Тектоники и Геофизики, МЧС и геофизиков.

Эксперт по вулканической и сейсмоактивности на правах анонимности рассказал «Комсомолке», у него есть еще одна версия причин случившего, которого ранее никто не озвучивал. Он предположил, что обвал сопки произошел «по человеческому фактору».

- Туда, на сопку мог прийти любой человек и устроить саботаж. Зачем? Чтобы перекрыть устье реки, из которой вода поступает на Бурейскую ГЭС. Электростанция питает Дальний Восток и частично Китай. Поэтому сами думайте зачем кому-то понадобилось это дело, - выдвигает предположение источник «КП-Хабаровск». - Я считаю, что туда нужно выезжать сотрудникам следственного комитета с геологами и взрывниками, чтобы разобраться во всем.

На самой же электростанции убеждают, что проблем никаких нет. Работе ГЭС ничего не угрожает. А вот, что будет с щебнем, песком и деревьями посреди реки пока неизвестно.

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