Туристы собираются посетить «чекундинскую аномалию» в Хабаровском крае и поискать метеорит

Всего планируется набрать около десятка желающих посмотреть вживую на аномалию, которая несколько дней занимала первые полосы федеральных изданий. Туристов-экстремалов не смущает то, что по первому заключению экспертов это не может быть местом падения метеорита, они не теряют надежды найти в Верхнебуреинском районе что-нибудь интересное - обломки метеорита или инопланетного космического корабля на худой конец.

- Мы обязательно возьмем с собой разные физические приборы, - рассказывает Владимир Гуторов, организатор поездки, владелец туркомпании. - Инфракрасный тепловизор, например. Ведь там была зафиксирована термическая аномалия, вот и посмотрим на месте, что это может быть. На всякий случай повезем с собой и металлоискатель — вдруг там есть обломки? Вообще-то это не очень правильно называть туром, это скорее разведочный выезд. Посмотреть на месте на аномалию, сориентироваться. Если там действительно перспективное место — тогда уже подумаем об организации настоящих туров для всех остальных.

Впрочем, даже если аномалия окажется банальным оползнем, предприимчивых туристов-затейников из Амурска это вряд ли остановит.

По данным экспертов, сопка обрушилась в период с 9 по 12 декабря.Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Если там ничего нет, можно ведь самим добавить какого-нибудь колорита? - улыбается Владимир. - Например, разбросать обожженные кусочки металла вокруг. Придумать квест — найди части метеорита. Или положить что-нибудь похожее на инопланетянина. Это ведь интересно. Я думаю людям понравится.

Выехать к «чекундинской аномалии» туристы рассчитывают уже 5-7 января на двух автомобилях. Им придется преодолеть 350 километров, сначала доедут до поселка Талакан, а затем по льду доберутся до нужного места.

Кстати, туристы из Амурской области не единственные, кто продолжает интересоваться разрушенной сопкой в Верхнебуреинском районе. Правительство Хабаровского края тоже планирует послать в русло реки Бурея экспедицию. Такое решение было принято на состоявшимся недавно заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Правда экспертов инопланетные артефакты не интересуют, их задача - изучить как обрушившийся в русло реки грунт скажется на весеннем половодье.

- Сейчас необходимо просчитать возможные варианты дальнейшего развития событий во время весеннего половодья. В зону риска попадают сразу три населенных пункта Верхнебуреинского района – Чекунда, Усть-Ургал и Эльга. Ниже по течению в 130 км находится поселок Талакан Бурейского района Амурской области. Также важно оценить последствия для работы Бурейской ГЭС, - отметил Анатолий Литвинчук, руководитель комиссии, зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ.

По данным ученых объем грунта в оползне составляет около 34 млн кубометров, из которых только 2 млн кубометров находятся над поверхностью земли. Сейчас высота обвала составляет около 80 метров, длинна – примерно 700 метров.

- Весной в месте оползня может скопиться много воды, что станет причиной подтоплений. Пока же, наоборот, уровень критически низок. Это тоже негативный фактор, который вызывает опасения. При такой пропускной способности русла весной может не заполниться накопительная чаша ГЭС. Главной задачей экспедиции станет развернуть в верхней и нижней части от завала гидропосты, чтобы отследить то, как меняется уровень воды в реке. Это позволит разработать дальнейший план по ликвидации последствий происшествия, а также вовремя принять необходимые меры безопасности, - отмечают в правительстве.

СПРАВКА «КП»

«Бурейский оползень» ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. В месте схода грунта зафиксировано сразу несколько аномалий, которые не имеют объяснения. Например, на площади 1,6 квадратных километров с противоположной стороны реки Бурея уничтожены все деревья. Эту информацию подтверждают спутниковые снимки, на которых зафиксировано состояние местности между 9 и 12 декабря.

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