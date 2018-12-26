Обрушение сопки в Хабаровском крае может стать причиной весенних паводков

В Хабаровском крае у реки Бурея ориентировочно утром 12 декабря произошло обрушение сопки. Снимки со спутника зафиксировали в тот день термическую аномалию. Обрушившаяся часть горы оголила внутренний слой почвы, который оказался немного теплее поверхности. Это явление и зафиксировали эксперты, а потом на основе их данных и предположили, когда произошло обрушение. Но обнаружили миллионы тон песка, щебня и деревьев в устье реки лишь на минувших выходных.

«Открытие» сделал охотник из ближайшего села Чекунда, который ехал по зимнику — дороге, которую обустроили на реке. Мужчина сразу же позвонил главе Верхнебуреинского района с заявлением, что на сопку упал метеорит. Однако подтверждения этой легенде не нашлось. Ученые вылетели на место и не обнаружили там ничего космического, после чего уточнили, что это был оползень. Пусть и не обычный.

Скол сопки составляет примерно 800 на 800 метров грунта, песка, щебня, камней и деревьев общей массой 3-4 миллиона тоннФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Совершенно точно там произошел оползень, очень редкий для этих мест, но со всеми атрибутами, характерными для таких процессов, - рассказывает Алексей Махинов, председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества. - Такие явления характерны для берегов Охотского и Японского морей. А в долинах горных рек это редкость.

Несмотря на то, что интерес к этой теме поутих, ведь уже есть ответ на интересующий большинство людей вопрос, другой, не менее важный все еще остается открытым. А что делать с природной плотиной? Есть ли угроза паводков? Нужно ли разгребать завалы? Как это отразится на работе Бурейской ГЭС? И что было бы, если завал вовремя не обнаружили? Конечно, эти вопросы в большей степени интересует жителей Амурской области, Хабаровского края и приграничного Китая, куда поступает электроэнергия от ГЭС. Чтобы понимать, почему это так беспокоит людей, нужно представлять масштабы случившегося.

Эксперты пока не готовы прогнозировать, к чему может привести перекрытие русла реки после наступления теплаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Скол сопки составляет примерно 800 на 800 метров грунта, песка, щебня, камней и деревьев общей массой 3-4 миллиона тонн. Вся эта груда свалилась на реку, примерно в ста километрах выше по течению от водохранилища Бурейской ГЭС и в 70 километрах от села Чекунда по течению. Из-за этого поток воды на станцию немного снизился, но с учетом времени года, это не проблема. Зимой это обыденная ситуация, ГЭС делает запасы в теплое время года. Поэтому до весны им беспокоиться не о чем. Во всяком случае, сейчас эксперты не могут дать настолько долгосрочные прогнозы.

- Не такая уж там и глухая тайга. Люди все же живут в 70 километрах от места обрушения сопки. Кто-нибудь бы да наткнулся на эту гору посреди реки. К тому же, работники ГЭС мониторят ситуацию с притоком воды, а из-за случившего он немного упал. Рано или поздно они бы поехали по реке посмотреть в чем дело, - считает Алексей Махинов.

Вопрос лишь в том, что заметить случившееся могли бы довольно поздно. Как уже говорилось, в 70 километрах выше по течению от завала находится село Чегунда, где живет чуть меньше 300 человек. Так вот их дома рискуют быть затопленными весной. Но это не точно. Специалисты пока лишь строят предположения, ведь с таянием река может и сама смыть завалы. Но если самостоятельно справиться с этим у Буреи не получится, тогда сотрудники МЧС отправят на место взрывников. Им и предстоит расчистить русло реки. А иначе никак. Местность труднодоступная — спецтехника туда просто не дойдет.

Если Бурея самостоятельно не размоет завал, сотрудники МЧС отправят на место взрывниковФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В любом случае получить ответы на все вопросы сейчас просто невозможно. Причина банальна — их никто не знает. План дальнейших действий эксперты намерены обсудить с краевыми чиновниками, которые, к слову, устраивают 27 декабря совещание на эту тему. Что же, посмотрим к какому решению они придут совместными усилиями. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.