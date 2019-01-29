2019-01-29T04:57:41+03:00
Общество

Поселок у гигантского оползня в Хабаровском крае власти региона готовы переселить за 300 миллионов рублей

Люди решат сами, хотят ли они переезжать на новое место
Борис КОКУРИН
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Поселок у гигантского оползня в Хабаровском крае власти региона готовы переселить за 300 миллионов рублейПоселок у гигантского оползня в Хабаровском крае власти региона готовы переселить за 300 миллионов рублейФото: Правительство Хабаровского края
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Губернатор Хабаровского края считает, что переселение поселка - необходимая мера, ведь весной он может оказаться в зоне затопления. Сейчас в поселке зарегистрированы 232 человека. Есть школа, в которой учатся 18 детей из Чекунды и Эльги, почтово-телеграфная станция, медпункт, котельная. Конечно, жалко все это будет бросать, но, например, в школе в следующем году не будет первых классов – в поселке попросту нет шестилетних детей, в школе в некоторых классах обучаются по одному-два ребенка, фактически постоянно живут в поселке не более 118 человек.

- Ситуация там архисложная, - отметил Сергей Фургал. - Работы нет, а создать там рабочие места не представляется возможным. В поселке запрещено прописываться, запрещено новое строительство. Мало того, населенный пункт находится в зоне подтопления и его необходимо переселять.

Решить, хотят ли они переселяться, люди должны решить сами на поселковом сходе. Причем те, кто не захочет менять место жительства, должны будут написать письменный отказ, чтобы потом, весной, когда вода будет топить местное кладбище и огороды, пожелавшие остаться чекундинцы не предъявляли претензий краевой власти. На операцию по переселению правительство готово выделить около 300 миллионов рублей.

Вместе с жителями Чекунды желание переехать на новое место выразили и жители станции Эльга. Там ситуация еще хуже – народу меньше, школы и медпункта нет, ближайшие только в Чекунде. Но дело в том, что Эльга, по последним расчетам гидрологов, в зону затопления не попадает. Тем не менее, Сергей Фургал пообещал, что если у сельчан стремление поменять место жительства сохранится, краевой бюджет поможет и им.

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