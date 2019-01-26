В Хабаровском крае военные летчики провели уникальную операцию по доставке двадцатитонного бульдозера на Бурею

Двадцать тонн – это максимально допустимый вес груза для летающего тяжеловеса Ми-26. Еще хотя бы десятком килограммов больше, и вертолет просто не взлетит. Для того чтобы доставить двадцатитонную инженерную машину для расчистки завалов на Бурее, военным летчикам пришлось решить неординарную задачу.

В Хабаровском крае военные летчики провели уникальную операцию по доставке двадцатитонного бульдозера на БуреюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Дело в том, что вес пустого, без топлива, вертолета – 28 тонн, с тяжелым гусеничным бульдозером получается 48 тонн. Для того чтобы не «перескочить» максимальную взлетную массу в 56 тонн винтокрылую машину пришлось заправить всего восемью тоннами керосина – этого хватает только для перелета с аэродрома Украинка к месту завала на Бурее.

В Хабаровском крае военные летчики провели уникальную операцию по доставке двадцатитонного бульдозера на БуреюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

- Задача была выполнена. К месту посадки вертолета с бульдозером, так же вертолетом, был ранее переброшен топливозаправщик с керосином, которого должно хватить на обратный полет, - рассказал Владимира Кравченко, командующий объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа. – Затем вертолет, выгрузив инженерную машину, заправился и, забрав топливозаправщик, вернулся на авиабазу.

В Хабаровском крае военные летчики провели уникальную операцию по доставке двадцатитонного бульдозера на БуреюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Тяжелый гусеничный бульдозер Т-10 – уникальная инженерная машина мощностью более 400 лошадиных сил. Может применяться для целого ряда задач: рыхление и транспортировка слежавшегося грунта на короткие дистанции, выравнивание площадок, выкорчевывание пней, рытье котлованов и траншей. Военные инженеры полагают, что он поможет существенно ускорить работы по расчистке завала на реке Бурея.

В Хабаровском крае военные летчики провели уникальную операцию по доставке двадцатитонного бульдозера на БуреюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

- Кроме того, вертолетами к месту операции было переброшено более 33 тонн инженерных боеприпасов и около 5 тонн материальных средств, - подчеркнули в Минобороны РФ. - Всего к выполнению задач привлекается более 471 человек, 33 единицы военной и специальной техники, в том числе 6 вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

В Хабаровском крае военные летчики провели уникальную операцию по доставке двадцатитонного бульдозера на БуреюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Сейчас саперы готовят второй масштабный взрыв на бурейском оползне. Их задача пробить второй канал, по которому сможет уйти накопившаяся вода.

Напомним, что 11 декабря в районе Бурейского водохранилища часть сопки обвалилась в реку практически полностью перегородив русло. В начале местные жители предполагали, что обрушение произошло из-за падения метеорита, однако ученые, прибывшие на место аномалии, опровергли эту версию – по их мнению, это обычный оползень, хоть и один из самых больших в стране за последние годы.

В Хабаровском крае военные летчики провели уникальную операцию по доставке двадцатитонного бульдозера на БуреюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Тем не менее оползень создал множество проблем как для расположенных выше по течению поселков – им с наступлением весеннего половодья угрожало затопление, так и для Бурейской ГЭС ниже по течению, поскольку вода перестала пополнять водохранилище. К решению проблемы по распоряжению президента России привлекли военных инженеров, которые уже произвели один подрыв на запруде, расчистив небольшой канал для прохода воды.

В Хабаровском крае военные летчики провели уникальную операцию по доставке двадцатитонного бульдозера на БуреюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Сейчас готовится второй взрыв, который сможет полностью нормализовать гидрологическую ситуацию на реке.

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