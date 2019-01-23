Военные взорвали 10 тонн тротила в оползне на Бурее в Хабаровском крае

Активная фаза операции по ликвидации оползня на реке Бурея продолжается. Накануне военные инженеры произвели подрыв 10 кумулятивных зарядов, чтобы изучить состояние завала и особенности его строения. Затем, также взрывчаткой, они пробили в грунте, завалившем реку, более 100 шурфов — специальных скважин глубиной до двух с половиной метров, в которые заложили основную массу тротила, чтобы снять верхний слой обвала. Общая масса сосредоточенных зарядов составила около 10 тонн.

В Хабаровском крае военные пробили первую протоку в оползне на БурееФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

- Взрыв пробил затор на 3,5 метра в глубину, 120 метров в длину и 30 метров в ширину, - рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций минобороны РФ. - Специалисты продолжают установку и подрывы кумулятивных зарядов на участке затора для подготовки новых шурфов, которые смогут еще больше расширить пробитый канал.

В планах военных - сделать канал длиной 150 метров, шириной 80 метров и глубиной 20 метров, который будет служить для пропуска воды.

По расчетам специалистов, на это может потребоваться несколько недель.

- Этот подрыв мы делали поэтапно, закладывали кумулятивные заряды, потом тротил — 100 килограммов, 500 килограммов и так математическим методом расчета вышли на 10 тонн тротила. Рассчитываем, что первую протоку мы сделаем уже до 1 февраля, - подчеркнул Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны Российской Федерации — Параллельно с ней будем пробивать вторую, чтобы опустить весь объем накопившейся здесь воды.

В Хабаровском крае военные пробили первую протоку в оползне на БурееФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

По расчетам специалистов, на проведение всех этапов операции по уничтожению оползня потребуется около двух недель. Покончить с «бурейской аномалией» саперы рассчитывают уже в двадцатых числах февраля.

- Всего к выполнению задачи привлекается более 440 человек, 15 единиц военной и специальной техники, в том числе 6 вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что критическая ситуация на реке Бурея в Хабаровском крае возникла из-за обвала скального грунта одной из сопок. Вначале даже предположили, что в тот район упал метеорит, но информация не подтвердилась. Ученые классифицировали аномалию как оползень. Он был так велик, что практически полностью перекрыл реку. Вода, по данным гидрологов, до сих пор держится на уровне летних отметок — на 4 метра выше нормы. С одной стороны, это угрожает подтоплению поселков, стоящих выше по течению, с другой представляет угрозу работе Бурейской ГЭС, находящейся ниже по течению — из-за перекрытой реки в водохранилище не поступает вода.

В Хабаровском крае военные пробили первую протоку в оползне на БурееФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Правительство Хабаровского края ввело в районе режим ЧС и думает о расселении близлежащих населенных пунктов.

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