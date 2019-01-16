«Бурейскую аномалию» в Хабаровском крае начали готовить к подрыву

Для того, чтобы максимально ускорить процесс и не сверлить мерзлый зимний грунт, перекрывший реку Бурея, инженеры будут использовать специальные кумулятивные заряды, которые предназначены для пробивания броневых и железобетонных толщ различных сооружений, разрушения твердого покрытия дорог и аэродромов, подземных трубопроводов, при фортификационном оборудовании позиций и районов расположения войск в мерзлых грунтах и скальных породах.

Чтобы освободить русло, военным понадобится более тысячи шурфов, в которые затем будет заложена взрывчатка.

- В районе проведения работ уже доставлено более 1600 данных изделий, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. - После подготовительных мероприятий будут произведены подрывы для устранения затора.

Предположительно взрыв оползня будет произведен 22 января, впрочем дату вполне могут перенести — в районе затора есть проблемы с доставкой тяжелой техники и оборудования. Места там глухие, передвигаться можно только по льду, а он толщиной не более 70 сантиметров.

Напомним, что «Бурейская аномалия» - оползень перегородивший реку Бурея в семидесяти километрах ниже поселка Чекунда - появилась 11 декабря прошлого года. В русло водной артерии, питающей водохранилище Бурейской ГЭС, обрушилась часть сопки. По подсчетам специалистов, этот оползень один из крупнейших в России - 740 метров в длину, 500 в ширину и высотой от 20 до 40 метров, это 3-4 миллиона тонн песка, щебня, деревьев и камней.

- Эту «запруду» обязательно надо устранить, - отмечает Вячеслав Паршин, руководитель ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - Поскольку уже через три месяца будет заканчиваться вода в верхнем бьефе гидроэлектростанции, турбины на ГЭС вращать будет нечем и начнутся перебои в работе станции. А если брать выше по течению, где вода накапливается, то в конце марта - апреле пойдет паводок и надо будет эвакуировать людей из населенных пунктов Верхнебуреинского района. Это уже ЧС федерального масштаба.

Проводить взрывные работы будут военные инженеры, которые были задействованы на расчистке русла реки по поручению президента России Владимира Путина. Для этого в Хабаровский край самолетами военно-транспортной авиации было доставленно 175 тонн специального оборудования.