Военные начали взрывать оползень на реке Бурея в Хабаровском крае

В Верхнебуреинском районе 22 января началась активная фаза ликвидации «бурейской аномалии». Военные взрывают заряды для пробития шурфов. Шурф - это такая скважина в грунте, туда заложат взрывчатку, при помощи которой военные инженеры рассчитывают ликвидировать огромный оползень. Шурф можно либо просверлить, либо проделать подрывом специального заряда. Военные сводного отряда, работающие на месте обвала скальных пород, выбрали второй путь.

Военные начали взрывать оползень на реке Бурея в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Это позволяет, во-первых, пробить очень плотный, смерзшийся грунт с относительно малыми трудозатратами (подгонять к месту обвала тяжелую технику рискованно — лед, по которому она пойдет, может не выдержать), а во-вторых, изучить плотность и однородность обвалившегося грунта, чтобы затем правильно организовать его основной подрыв. Вертолетами армейской авиации в район Бурейского водохранилища доставили более 100 тонн инженерных боеприпасов. Кумулятивные заряды на снегоходах доставляются к месту операции.

Военные начали взрывать оползень на реке Бурея в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

- Активная фаза операции уже началась, - рассказывает Александр Первушов, заместитель командира инженерной бригады ВВО. - Мы сделали уже десять пробных подрывов кумулятивных зарядов. После того как будут пробиты шурфы, мы заложим туда основную массу взрывчатки для более мощного и объемного взрыва. Грунт придется убирать слоями по два метра — иначе не получится. Объем работы очень большой и займет достаточно много времени.

Военные начали взрывать оползень на реке Бурея в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Начать основные подрывы самой «аномалии» военные планируют уже вечером 22 января. Об этом они уже предупредили местные власти, структуры ГО ЧС, правоохранительные структуры и население, чтобы исключить возможные несчастные случаи.

- На месте завала сейчас работают 381 человек, 15 единиц военной и специальной техники, в том числе, шесть вертолетов и беспилотный летательный аппарат, - сообщили в ведомстве.

Военные начали взрывать оползень на реке Бурея в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Напомним, 11 декабря 2018 года часть сопки на реке Бурея обрушилась в воду, практически полностью перегородив русло и нарушив нормальный гидрологический режим водной артерии. Сейчас вода в Бурее держится на уровне летних отметок — на 4 метра выше обычного. Специалисты опасаются, что во время весенних паводков накопившаяся вода может подтопить три населенных пункта, а ниже по течению без доступа воды опустеет Бурейское водохранилище, нарушив нормальную работу ГЭС.

Военные начали взрывать оползень на реке Бурея в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Предваряя возможные проблемы, правительство Хабаровского края обвило в регионе режим ЧС и готовятся к возможному расселению поселков. Решение об этом будет принято после того, как военные начнут взрывать природную дамбу. Впрочем, есть мнение, что поселки Чекунда и Эльга лучше расселить окончательно — населенные пункты постоянно страдают то от затопления, то от природных пожаров.

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