В Хабаровском крае из-за оползня на реке Бурея ввели режим ЧС

В Хабаровском крае в конце прошлого года произошло обрушение сопки в русло неспокойной реки Бурея. Сначала местные жители предположили, что причиной стало падение метеорита на гору, но потом эту версию опровергли ученые. Они зафиксировали, в день происшествия в той местности термическую аномалию, а это лишь подтвердило их теорию. Сопка обрушилась из-за оползня, который, перегородив реку, угрожает затоплением ближайшим селам и срывам в работе Бурейской ГЭС. Образовавшуюся дамбу решили взорвать с помощью военных.

- Сейчас есть вероятность того, что необходимо будет расселять жителей поселков Чекунда и Эльга. С наступлением весны эти населенные пункты может затопить, - отмечает Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края. - Этот вопрос пока только решается. Все зависит от того, как поведет себя река после взрывов. Но уже сейчас специалисты прогнозируют в апреле паводковую ситуацию. Критической отметкой уровня воды для Чекунды считается 258 метров по Балтийской системе. На данный момент там уже 254 метра. Ожидается, что в апреле ситуация ухудшится.

К месту оползня уже завезли взрывчатку, а саму природную дамбу готовят к первому этапу подрыва, который произойдет уже завтра, 22 января. На местах выхода на лед спасатели организовали специальные посты, чтобы люди не выезжали на замерзшую реку - это может быть опасно для жизни.

После первого подрыва можно будет сделать вывод о необходимости переселения поселка. Глава Верхнебуреинского района ранее сообщал, что для жителей Чекунды подготовили пункты временного содержания на случай ЧП. Однако сам чиновник и региональное правительство уверенны - Чекунду и Эльгу лучше расселить окончательно.

Власти хотят расселить два поселка, которые уже весной может затопитьФото: Правительство Хабаровского края

Местные жители уже 15 лет жалуются и на отсутствие работы, и на подтопления, и на природные пожары.

- Все это говорит о необходимости расселения людей, - добавила Надежда Томченко.

По предварительным данным, на расселение лишь одного поселка в Новый Ургал требуется порядка 500 миллионов рублей. Следовательно, чтобы расселить и Чекунду, и Эльгу нужен один миллиард. Краевой бюджет такими средствами не располагает, а это значит, что губернатор будет просить помощи у федерального центра. Сейчас в Хабаровском крае введен режим ЧС. Глава региона уже подписал соответствующее распоряжение. Однако масштабы могут быть куда грандиознее.

- Сегодня вечером должно пройти видеосовещание. Будет подниматься вопрос о введен ЧС федерального значения. В Чекунде живет 118 человек, а в Эльге 117. Если для последних опасность не так вероятна, то для чекундинцев она очевидна. Это столько людей, конечно, нужно вводить режим федерального ЧС. Только представьте какая волна на реке будет после взрыва, - говорит Алексей Маслов, глава Верхнебуреинского района.

Эту информацию подтвердили и в краевом правительстве, отметив, что ученые не исключают повторного обрушения сопки после взрыва.