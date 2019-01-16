Расселять или оставить: чиновники решают, что делать с поселком у «бурейской аномалии»

В конце прошлого года в Хабаровском крае произошло обрушение части сопки в русло реки Бурея. Сначала местные жители подумали, что на гору упал метеорит, но вскоре ученные все расставили на свои места — произошел необычный оползень. Несмотря на то, что ничего аномального не случилось, миллионы тонн песка и щебня посреди реки до сих пор вызывает массу опасений. Во первых, неподалеку от этого места находится поселок Чекунда, где живет чуть больше 100 человек. А а во вторых, река подпитывает Бурейскую ГЭС. Если завал будет мешать поступлению воды, это может привести к опустошению водохранилища станции и, самое главное, к подтоплению поселка.

Уже сейчас власти, спасатели и ученные ломают голову, что делать с завалом. За них все решили военные — его нужно взорвать. Военные уже выехали на место. Они разбивают у места обрушения сопки лагерь и подготавливают оборудование и снаряжение для проведения взрывных работ. Сегодня туда летал и глава региона, но пока официального заявления губернатор не сделал. В самой Чекунде сейчас находятся и ученные.

- Мы ждем первой очереди подрыва, когда перемычка будет разбита ученные предоставят научные заключения - есть ли угроза для поселка. В случае, если будет опасность мы расселим людей. Но пока в этом нет необходимости. Ждем какого-то события, что произойдет на этой перемычке. Только после этого будем принимать решение. Сейчас есть только указание проработать план по расселению жителей Чекунды, - рассказывает Александр Маслов, глава Верхнебуреинского района.

Для таких экстренных случаев в поселках Новый Ургал и Чегдомын есть пункты временного содержания. Там люди смогут жить 90 дней. За это время, в случае ЧП, властям нужно будет найти альтернативу.

- В ближаишие два месяца в Чекунде никакой катастрофы не предвидеться. Но в случае чего людям будет куда идти. Всего в поселке живут 118 человек, - говорит Александр Маслов.

Глава района также отметил, что можно было бы и вовсе перенести поселок или предоставить людям жилье в других населенных пунктах. Дело в том, что Чекунда не совсем удачно расположена — прямо у берега неспокойной Буреи. Из-за этого, когда на реке отмечается подъем уровня воды, поселок часто подтапливает, что нагоняет на мысль об окончательном расселении.

- Все упирается в деньги. Сейчас нужно дождаться оценки, а уже потом мы будем принимать решение. Но вариант с расселением не исключен, - резюмировал глава района.