«Бурейскую аномалию» в Хабаровском крае готовят ко второму подрыву

В Хабаровском крае военные продолжают ликвидировать последствия обрушения сопки в русло Буреи. Если специалисты не успеют к весне расчистить реку, это может грозить подтоплением села Чекунда, а также привести к сбою в работе Бурейской ГЭС.

Самый оптимальный вариант, как считают военные, взорвать природную дамбу. Они уже провели первый этап подрыва, сейчас саперы готовятся ко второму. Они проводят подрывы скальных пород для установки 100 шурфов, в которые затем поместят взрывчатку. В первый раз военные зпложили в 100 шурфов 20 тон тратила. Это позволило пробить затор на 6 метров в глубину, 120 метров в длину и 30 метров в ширину.

- За последние сутки в район схода скальных пород вертолетами армейской авиации доставлено около 40 тонн инженерных боеприпасов, в том числе около 19 тонн взрывчатых веществ и около 350 кумулятивных зарядов, - сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Более того военные готовят дорогу от поселка Ушман Верхнебуреинского района к месту обрушения скальных пород, это около 80 километров трассы. На сегодняшний день уже пройдено около 60 км.

Всего к выполнению задач привлекается более 500 человек, 46 единиц военной и специальной техники, в том числе 6 вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».