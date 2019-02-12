Маленькая победоносная война: военные уничтожили оползень на Бурее в Хабаровском крае

О том, что операция по ликвидации оползня, перегородившего реку Бурея, закончена, объявил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков. По его словам задача, поставленная президентом страны, была выполнена досрочно, изначально военные планировали управиться с оползнем только к 18 февраля.

- Сейчас длина пробитого взрывами канала, составляет 210 метров, ширина – от 100 до 150 метров по берегам и 80 – 120 метров по дну, глубина от первоначального уровня – 23 метра, что на пять метров ниже уровня воды. Вода идет через протоку со скоростью 18 метров в секунду, пропускная способность канала 1600 – 1700 кубометров в секунду, - рассказали в департаменте иноформации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.

Для того чтобы пробить путь воде потребовалось несколько сотен тонн взрывчаткиФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Так же в ведомстве отметили, что по итогам уникальной операции более 80 военнослужащих награждены ведомственными наградами Минобороны России и более 300 человек медалью «Участнику ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на реке Бурея».

- Самоотверженный труд воинов различных специальностей в экстремальных условиях стал еще одним подтверждением единства нашей армии со своим народом. Все военнослужащие проявили при этом высокие морально-психологические качества, максимальную самоотдачу и военный профессионализм, – заявил Дмитрий Булгаков.

Сейчас, длинна пробитого взрывами канала, составляет 210 метров, глубина от первоначального уровня – 23 метра, что на пять метров ниже уровня водыФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Всего в районе обвала было выполнено 11 подрывов разной мощности, на них потратили сто с лишним тонн тротила. Задачи на Бурее выполняли около 500 человек, 43 единицы военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации, беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», а также снегоходы.

Напомним, что 11 декабря 2018 года примерно в 70 километрах от поселка Чекунда (Верхнебуреинский район Хабаровского края) часть сопки рухнула в реку Бурея, полностью перегородив русло. Водную артерию запрудили несколько миллионов тонн скального грунта. Спутники зафиксировали на месте обвала термическую аномалию, деревья на противоположном берегу Буреи были снесены уникальным снежным цунами.

Было несколько версий загадочного природного явления – от внезапного землетрясения до падения внеземного летательного аппарата. К месту Бурейской аномалии даже собирались туристы-исследователи, вооруженные тепловизорами и металлоискателями.

По словам охотника, первым оказавшимся на месте происшествия, это было падение метеорита. Однако ученые, немедленно вылетевшие в Верхнебуреинский район, поставили свой диагноз – оползень. Его признали одним из крупнейших в стране за последние несколько лет.

Главное, что интересовало ученых - как аномальный сход оползня повиляет на гидрологическую ситуацию на реке и на Бурейском водохранилище, куда она и течет.

Вода идет через протоку со скоростью 18 метров в секунду, пропускная способность канала 1600 – 1700 кубометров в секундуФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Прогнозы оказались неутешительными: по мнению специалистов Дальневосточного гидрометцентра весной с таянием снегов здесь могла возникнуть опасная ситуация для трех населенных пунктов расположенных неподалеку от завала: железнодорожной станции Эльга, поселков Усть-Ургал и Чекунда. Они попадали в зону затопления.

В районе был объявлен режим ЧС краевого значения. Региональные власти задумались о переселении поселков. Кроме того возникли сложности с наполнением Бурейского водохранилища одноименной ГЭС, которое находится ниже по течению.

За дело по поручению президента России взялись военные. Активная фаза операции по ликвидации оползня началась 22 января. В этот день саперы провели пробные подрывы кумулятивных зарядов – выясняли, как скажутся взрывы на обвалившейся сопке, не последует ли новых оползней и насколько скальный грунт поддается фугасам.

Нормальный гидрологический режим на Бурее был восстановленФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Сейчас нормальный гидрологический режим на реке восстановлен, опасности затопления близлежащих населенных пунктов нет, Бурейская ГЭС работает в штатном режиме.