Военные инженеры в Хабаровском крае до наступления весенних паводков смогли взорвать часть оползня и пробить дорогу воде

АНОМАЛИЯ

11 декабря 2018 года на реке Бурея примерно в 70 километрах от поселка Чекунда произошло то, что впоследствии любители конспирологических теорий назвали «бурейской аномалией».

11 декабря в Бурею осыпалось несколько миллионов тонн скального грунта - почти половина сопкиФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Случилось действительно странное – половина огромной сопки обвалилась в реку. Несколько миллионов тонн скального грунта практически полностью перекрыли русло. Сразу же родилось несколько версий – оползень, падение летательного аппарата и даже аварийная посадка внеземного корабля. Впрочем, как утверждал охотник, первым обнаруживший аномалию - сопку разрушил метеорит. Так он и доложил главе Верхнебуреинского района.

Ученые версию с небесным телом, обрушившимся на землю, забраковали. Тем не менее, на место аномалии вылетела группа экспертов – посмотреть на явление своими глазами. Их заключение – это оползень. Причем один из самых больших за последние несколько лет в стране. За первой «обзорной» экспедицией последовала вторая, на этот раз исследователей интересовало, как оползень, запрудивший реку, скажется на паводковой ситуации в регионе и на режиме работы находящейся ниже по течению Бурейской ГЭС. Река питала ее водохранилище, и перекрытие водной артерии могло привести к перебоям в работе станции.

Худшие опасения подтвердились - нормальный гидрологический режим на реке был нарушен. Вода не нашла выхода и стала накапливаться выше оползня. Зимой это было не так страшно – накопление шло всего по нескольку десятков сантиметров в сутки, а вот весной с обильным таянием снега могло стать причиной ЧС федерального масштаба – в расчетную зону затопления попадали три поселка и около тысячи местных жителей. Кроме того, наводнение на Бурее, спровоцированное оползнем, могло нарушить нормальную работу проходящей рядом железнодорожной магистрали и, что не менее важно, Бурейской ГЭС.

БАХНЕМ? ОБЯЗАТЕЛЬНО БАХНЕМ!

Смущало то, что своими силами местные власти расчистить русло не могли – ни техники, ни средств на то, чтобы убрать миллионы тонн скалы за несколько месяцев, оставшихся до весны, не хватало.

Ссквозь 35-метровую брешь в заторе вытекает до 600 кубометров воды в секундуФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

За дело, по распоряжению президента России взялись военные. Задача даже перед повидавшими виды военспецами стояла неординарная. Место обвала находится вдалеке от населенных пунктов - дорог нет, доставить тяжелую технику по зимнику невозможно – слишком тонкий для этого лед. Сложные климатические условия – минусовые температуры, доходящие до минус тридцати градусов по Цельсию, сильный ветер. Было принято решение взрывать, на специальной площадке был организован арсенал, куда оперативно вертолетами доставляли взрывчатку – кумулятивные заряды и тротил. Зарядами в грунте пробивались скважины, в которые закладывались основные фугасы. Только для пробного подрыва было пробито около десятка шурфов. Первый взрыв мощностью в десять тонн тротила прогремел 22 января и снес часть оползня. Военные удостоверились, что порода поддается, оставшаяся часть скалы больше не осыпается и приступили к делу.

ВОДА ПОШЛА

Взрывы на Бурее гремели один за другим. На сегодняшний день использовано более 200 тонн тротила и подорвано около 460 комплектов кумулятивных зарядов. Недавний подрыв, наконец, пробил в оползне канал, по которому пошла вода.

Пробитая протока позволила поднять уровень воды в Бурейском водохранилище и одновременно снизить угрозу затопления поселков выше по течениюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Сейчас, как докладывают инженеры, длина протоки в месте обвала горных пород составляет около 200 метров. Ее ширина - 35 метров, глубина - около 19-20 метров. Пропускная способность проделанного канала составляет около 600 кубометров в секунду, что позволило поднять уровень воды в водохранилище и одновременно снизить угрозу затопления поселков выше по течению.

- Риски уменьшения воды для работы гидроэлектростанции и подтопления населенных пунктов на сегодняшний день сняты. Специалистами Минобороны совместно с экспертами Русгидро проведено совещание по детальному планированию второго этапа с целью расширения протоки для выхода её на то русло, которое было изначально до схода скального грунта, - отметил Дмитрий Булгаков, заместитель Министра обороны Российской Федерации.

В настоящее время военные проводят работы по расширению образовавшейся протоки. Саперы подрывают берега прорана кумулятивными зарядами. Высвобожденный после подрывов грунт и порода течением уносит в Бурейское водохранилище. Чтобы вода шла беспрепятственно и в канале не образовался затор, саперы также взрывают лед выше прораны.

За последние сутки в район проведения работ доставлено более 20 тонн взрывчатых веществ и инженерных боеприпасов Взрывчатые вещества к местам непосредственной закладки доставляются на автомобилях повышенной проходимости, а в труднодоступные места – на снегоходах.

Полностью расправиться с «Бурейской аномалией» военные планируют уже через две недели.