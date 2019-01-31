Военные инженеры взорвали 56 тонн тротила в оползне на Бурее
Военные инженеры на Бурее пробили канал 17 метров глубиной, использовав 56 тонн тротила.Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
После масштабного взрыва, в котором было использовано больше полусотни тонн тротила, военным удалось пробить канал глубиной 17 метров от первоначального уровня скальных пород, длиной — 145 метров и шириной — около 35 метров. Сейчас его глубина на два с половиной-три метра ниже уровня верхних льдов на Бурее, однако этого пока недостаточно, чтобы на реке восстановился нормальный гидрологический режим.
Еще два-три взрыва, считают саперы, и вода пойдет через оползеньФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
- Большая часть сделана, осталось один — два подрыва, и я думаю, что вода пойдет, - рассказал Игорь Ведерников, заместитель командира батальона инженерного соединения Восточного военного округа. - Работа организована грамотно, слаженно, несмотря на напряженный график, у личного состава есть время и отдохнуть, и выпить чаю, и даже телевизор посмотреть.
Между взрывными работами канал расширяется при помощи специальной техникиФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Помимо взрывных работ инженеры при помощи экскаватора и двух бульдозеров расчищают и выравнивают получившийся канал.
- Работа ведется в три смены, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа. - К выполнению задач привлекается 540 человек, 46 единиц военной и специальной техники, в том числе 6 вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Кумулятивные заряды и тротил повозятся к месту ведения работ при помощи автомобилей повышенной проходимости по специально проложенной грунтовой дороге от полевого лагеря.
На месте обвала работают экскаватор и два бульдозераФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Кроме того, военные зря времени не теряли и проложили еще одну дорогу от населенного пункта Ушман до обвала на Бурее протяженностью более 80 километров, по которой теперь осуществляется снабжение полевого лагеря и переброска оборудования.
Напомним, что обрушение скальных пород в реку Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края произошло 11 декабря 2018 года. Часть сопки рухнула и полностью перегородила русло водной артерии.
Один из тяжелых бульдозеров весом в 20 тонн военные доставили на Бурею в ходе уникальной операции, вертолетомФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Ученые долго спорили о причинах обвала — кто-то даже считал, что причиной обрушения скал стал метеорит, но в итоге научная экспедиция отправленная к месту «Бурейской аномалии» однозначно установила, что это оползень, правда, один из самых больших в России за последние несколько лет.
В операции задействовано шесть вертолетов армейской авиации и один беспилотникФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Скальный грунт, перегородив реку, создал опасность подтопления нескольких поселков, расположенных выше по течению и негативно повлиял на наполняемость водохранилища Бурейской ГЭС.
По воздуху на Бурею перебрасывают боеприпасы и техникуФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Краевые власти ввели в регионе режим ЧС и думают о расселении населенных пунктов, попавших в опасную зону. Для подрыва природной запруды по распоряжению президента России были задействованы военные ученые и инженеры.
В работах по ликвидации завала задействованы около 540 человекФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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ИСТОЧНИК KP.RU
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