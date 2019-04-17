2019-04-17T08:27:00+03:00
Общество

Проран в районе «бурейской аномалии» может забить льдом и сваленными деревьями

Спасатели, отправленные туда, пытаются предотвратить возможное ЧП [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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Проран в районе «бурейской аномалии» может забить льдом и сваленными деревьямиПроран в районе «бурейской аномалии» может забить льдом и сваленными деревьямиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Сейчас, по данным спасателей, вот уже вторую неделю работающих на Бурее, толщина основного ледового поля на реке составляет около метра. Сложность в том, что это не просто лед, в него вмерзли стволы деревьев, снесенных огромным цунами, поднявшимся после того, как в воду обрушились 24,5 миллиона кубометров скальной породы. Тогда волна буквально срезала росший по берегам лес, а потом, возвращаясь, затащила деревья в русло. Часть снесло в Бурейское водохранилище, часть осталась выше оползня, перекрывшего реку, и впаялась в лед.

Спасатели разрушают ледяные глыбы и пилят вмерзшие в них деревья Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели разрушают ледяные глыбы и пилят вмерзшие в них деревьяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В скором времени ледовое поле начнет разрушаться, его глыбы под напором воды могут забить проран, проделанный военными саперами в оползне. Тогда под угрозу затопления могут попасть несколько поселков Верхнебуреинского района, и первый – Чекунда, расположенный всего в семидесяти километрах выше «бурейской аномалии». Кроме того, опасность может угрожать части железнодорожного пути, ведущего на Чегдомын, и линиям электропередач.

По сводкам метеорологов, таяние льда уже началось, скоро река вскроется.

Деревья вмерзшие в лед могут забить сделанный военными проран Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Деревья вмерзшие в лед могут забить сделанный военными проранФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Наши спасатели на месте выполняют работы по расчистке русла и распиловке вмерзших в лед деревьев, которые впоследствии могут затруднять и замедлять движение ледохода. С помощью беспилотного летательного аппарата ведется мониторинг состояния прорана и скальных пород на данном участке местности, - рассказал Андрей Прокопенко, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по гражданской защите – начальник управления по защите, мониторингу и предупреждению ЧС.

С началом паводка к поселку Чекунда выдвинется второй отряд спасателей, их задача – безопасность местных жителей.

Для того чтобы очистить реку спасателям приходится работать по пояс в ледяной воде Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Для того чтобы очистить реку спасателям приходится работать по пояс в ледяной водеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним что оползень, один из самых больших за последние годы в стране, сошел в Бурею в декабре прошлого года. Тогда возникло несколько версий обрушения древней скалы - от падения ракеты до землетрясения и аварийной посадки инопланетного корабля. Но ученые опровергли эти теории, по их словам, они не имеют ничего общего с реальностью. Обвал вызвала обычная вода, проникшая в тело скалы. Тем не менее «аномалия» создала угрозу затопления близлежащих поселков, кроме того, перегороженная река перестала снабжать водой Бурейское водохранилище, из-за чего одноименная ГЭС могла приостановить выработку электроэнергии.

Лед начал таять, совсем скоро начнется ледоход Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Лед начал таять, совсем скоро начнется ледоходФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Верхнебуреинском районе был объявлен режим ЧС. На место выдвинулись военные инженеры. Около месяца саперы взрывали грунт, в результате чего пробили небольшой проран, по которому вода стала поступать в водохранилище. Как бы там ни было, угроза затопления Чекунды все еще сохраняется.

Лагерь на берегу Буреи спасатели разбили в начале апреля Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Лагерь на берегу Буреи спасатели разбили в начале апреляФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Краевые власти рассматривают вопрос о переселении жителей населенного пункта. С начала апреля на месте происшествия работает аэромобильная группировка спасателей, их задача - обеспечить безаварийный проход паводка и безопасность местных жителей.

Мониторинг паводка на Бурее.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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