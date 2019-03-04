Пока опасности нет, но в любое время может все измениться: спасатели и ученые проверили «бурейскую аномалию»

Ученые и спасатели высадились на место обрушения оползня в Верхнебуреинском районе, сделали замеры скорости течения воды в пробитом военными канале, проверили, как ведут себя стенки и дно прорана, облетели на вертолете окрестности.

- Как показал осмотр, уровень воды там значительно упал, примерно на 3 метра от первоначального, - рассказал Андрей Прокопенко, замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю – начальник управления гражданской защиты. - Кроме того идет оттаивание грунта, его осыпание вниз, что сказывается на изменении глубины вновь созданного русла. Полученные данные лягут в основу дальнейших расчетов для уточнения прогноза и моделирования развитие весеннего паводка на данном участке.

Оползень не только создавал проблемы Бурейской ГЭС, но и поселкам расположенным выше по течениюФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Главное внимание специалистов – Чекунде, небольшому поселку, расположенному в 70 километрах от оползня. Зимой были опасения, что весенний паводок сдерживаемый запрудой, даже не смотря на пробитый военными канал, может размыть местное кладбище, и подтопить дома в населенном пункте. Однако обследование показало – уровень воды у поселка постепенно снижается.

Впрочем Бурея - река своенравная, обстановка там может измениться в любую минуту. Сегодня воды там минимум, завтра река может стать такой же полноводной, как Амур. По данным военных саперов, пропускная способность канала составляет 1600 – 1700 кубометров воды в секунду, а гидрологи, основываясь на результатах многолетних наблюдений, утверждают что весеннее-осенний паводок на реке может достичь показателей в 7000 кубометров в секунду.

Военные пробили проран, но во время половодья его пропускной способности может быть недостаочноФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Мы проверили и проран, и реку, - делится информацией Алексей Махинов, заместитель директора института водных и экологических проблем ДВО РАН по научной работе. - Пока никакой опасности нет, да и количество снега не говорит о том, что весенний паводок на Бурее будет сильным. Но кто может предсказать наводнение? Как показал 2013 год – никто. Так что за два месяца, что остались до половодья, все еще может измениться. Что касается канала, то скальный грунт, в котором его пробили, даже не смотря на его раздробленность, оказался достаточно прочным. И естественным путем вряд ли расширится. Его пропускная способность останется прежней с небольшими корректировками.

Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций в район направят

Ученые регулярно изучают аномальный оползеньФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ся две группы спасателей. Одна к оползню, вторая - к поселку Чекунда. Их задача – непрерывно вести мониторинг паводка, предотвращать ледовые заторы и оказывать помощь местным жителям, если что-то пойдет не так как рассчитывалось.

Напомним, что 11 декабря 2018 года местный охотник обнаружил на реке Бурея огромный обвал – в воду сошло больше 24 миллионов кубометров скального грунта – почти половина сопки. Вначале первооткрыватель подумал, что это последствия падения метеорита – земля на месте обвала дымилась, деревья вокруг были как взрывом срезаны.

Затем появились еще несколько не менее фантастичных версий – от падения

Как утверждают специалисты канал вряд ли расширится естественным путем - слишком плотный грунтФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ракеты, до аварийной посадки инопланетного корабля. Однако ученые, немедленно прибывшие на место ЧП, все эти версии опровергли.

По мнению специалистов, это обычный оползень, правда, очень крупный. Они же впоследствии объяснили все загадки, связанные с «аномалией». Тем не менее сошедший в воду скальный грунт плотно закупорил русло реки, что создало сразу ряд проблем.

Причиной обрушения оползня стала вода - водохранилище подмыло древнюю сопкуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

С одной стороны перестало наполняться Бурейское водохранилище, что через несколько месяцев могло привести к остановке одноименной ГЭС, с другой, весной, накопившиеся паводковые воды могли затопить три поселка в Верхнебуреинском районе. Оползнем занялись военные.

Бурея отличается крутым и непредсказуемым нравом - в половодье по ее руслу может проходить до 7 тысяч кубометров воды в секундуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Саперы произвели 11 масштабных взрывов, израсходовав больше сотни тонн тротила. Они сумели пробить канал, по которому пошла вода. Сейчас угрозы остановки ГЭС нет, станция работает в обычном режиме. Правительство Хабаровского края прорабатывало планы расселения поселка Чекунда, но о подготовке к нему ничего не сообщалось.