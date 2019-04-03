2019-04-03T08:49:52+03:00
Общество

Десант хабаровских спасателей высадился на Бурее

Группа будет дежурить у «бурейской аномалии» до окончания ледохода [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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Десант хабаровский спасателей высадился на БурееДесант хабаровский спасателей высадился на БурееФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Десант из 20 человек перебросили в Верхнебуреинский район тремя вертолетами авиаотряда МЧС. В составе группы сотрудники Главного краевого управления МЧС России, спасатели ДВРПСО и Амурского спасательного центра. Дислоцироваться они будут на реке Бурея у масштабного оползня, в прошлом году полностью дестабилизировавшего ситуацию на реке.

Десант хабаровский спасателей высадился на Бурее Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Десант хабаровский спасателей высадился на БурееФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Тогда военные саперы смогли пробить в скальном грунте, перегородившем русло Буреи, проран, обеспечивший пропуск воды к одноименному водохранилищу, тем самым позволили стабильно работать ГЭС, но никто не знает, хватит ли ширины и глубины канала для того, чтобы пропустить весенний паводок, который у Буреи может быть очень бурным.

Село Чекунда располагается в семидесяти километрах от оползня, и если пропускной способности канала не хватит, может оказаться в зоне затопления.

Десант хабаровский спасателей высадился на Бурее Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Десант хабаровский спасателей высадился на БурееФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как раз наблюдение за паводком в самом узком месте реки – главная задача бойцов МЧС. Кроме того, если понадобиться помощь жителям поселка, спасатели смогут ее оказать, все необходимое у них есть.

- Аэромобильная группировка оснащена быстро возводимыми палатками, тепловыми пушками и необходимым оборудованием для жизнеобеспечения лагеря. Также имеется снаряжение для проведения аварийно-спасательных работ, надувные лодки, квадроциклы, шанцевый инструмент, - отметил Иван Колонтай, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Десант хабаровский спасателей высадился на Бурее Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Десант хабаровский спасателей высадился на БурееФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Общий вес оборудования около 17 тонн. В составе группы есть и специалисты-пиротехники, которые в случае необходимости будут взрывать ледовые заторы

- Спасатели имеют большой опыт работы в полевых условиях, в том числе в районах, где возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных осложнением паводковой обстановки. Планируется, что группировка пробудет в данном районе в течение месяца, однако при необходимости их пребывание может продлиться. Все прошли инструктаж по технике безопасности. Кроме того, перед полетом специалисты провели дополнительный инструктаж по правилам поведения при встрече с диким животным, как, например, медведь, - рассказал Георгий Иорданов, начальник ДВРПСО МЧС России.

Десант хабаровский спасателей высадился на Бурее Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Десант хабаровский спасателей высадился на БурееФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Дежурить на реке спасатели будут во время всего ледохода. Помимо этого вторая группа спасателей из Хабаровска в середине апреля отправится в село Чекунда, где они будут сопровождать паводок в районе населенного пункта. В поселок сотрудники МЧС прибудут на автомобилях.

Как сообщают гидрологи, в настоящее время обстановка на Бурее спокойная, у села Чекунда уровень воды ниже неблагоприятной отметки на 10 метров.

Десант хабаровский спасателей высадился на Бурее Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Десант хабаровский спасателей высадился на БурееФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, что на территории Верхнебуреинского района с 10 января продолжает действовать режим Чрезвычайной ситуации. А в правительстве Хабаровского края рассматривается вопрос о переселении расположенных у «бурейской аномалии» поселков.

Десант хабаровский спасателей высадился на Бурее Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Десант хабаровский спасателей высадился на БурееФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели отправляются к оползню на Бурее.ДВРПСО МЧС России

ИСТОЧНИК KP.RU

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