По плану спасатели двумя группами выдвинутся к месту оползня в Верхнебуреинском районе, и в поселок Чекунда, расположенный в 70 километрах от аномалии. В аэромобильную группировку войдут военнослужащие Амурского спасательного центра, сотрудники краевого Главного управления МЧС России и специалисты Дальневосточного поисково-спасательного отряда. Группировка будет обеспечена всем необходимым для полностью автономного существования. Так же в ее состав войдут пиротехники.

- В случае неблагоприятного развития паводковой обстановки и возникновения заторных явлений пиротехники смогут организовать проведение взрывных работ для расчистки прорана и обеспечения беспрепятственного прохождения паводковых вод, - отметил Олег Волынкин, начальник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. – Так же туда отправляется подразделения для организации первоочередного жизнеобеспечения и возможного спасения людей от паводка на реке Бурея.

Хабаровские спасатели готовы отправиться к «бурейской аномалии»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели должны будут отправиться в Верхнебуреинский район уже в первых числах апреля, сразу с началом таяния снега. Сейчас они проверили все необходимое для этого снаряжение – палатки, лодки, медицинские модули, взрывное оборудование.

Напомним, что «бурейская аномалия» образовалась 11 декабря 2018 года. Тогда часть сопки рухнула и полностью перекрыла русло реки Бурея. Первым оползень обнаружил местный охотник, по его словам, скорее всего, гора осыпалась потому, что в нее попал метеорит. Следопыт рассказывал о дымящейся земле и покалеченных взрывом деревьях.

Хабаровские спасатели готовы отправиться к «бурейской аномалии»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Версию с метеоритом астрономы забраковали – падения небесных тел в районе зарегистрировано не было. Появилось множество других теорий – падение ракеты запущенной с космодрома «Восточный», землетрясение, авария внеземного корабля и даже проклятие местного шамана.

На место немедленно вылетела группа ученых, которая все эти догадки опровергла. По их словам это был огромный оползень. Соседнее водохранилище подняло уровень воды, которая, проникнув в скальную породу, и разрушила древнюю гору.

Хабаровские спасатели готовы отправиться к «бурейской аномалии»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В реку рухнули более 20 миллионов кубометров скальной породы, породив мощное цунами. Оно прокатилось по руслу Буреи, снося все на своем пути.

Затор, вызванный обвалом, создал сразу несколько проблем: во-первых, с началом весенних паводков появилось опасность того что река выйдя из берегов затопит близлежащие поселки, во-вторых, перестало наполняться водохранилище Бурейской ГЭС, что в ближайшей перспективе грозило прекращением выработки электроэнергии.

Хабаровские спасатели готовы отправиться к «бурейской аномалии»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Решить проблему должны были военные, которых перебросили к месту аномалии. Саперы произвели 11 масштабных взрывов, на которые потратили около сотни тонн тротила и пробили в скальной породе проран, через который могла проходить вода.

Сейчас ГЭС работает в штатном режиме, однако угроза затопления поселка в случае бурного таяния снега еще существует. Правительство края приняло решение расселить местных жителей. На это планируется потратить более 330 миллионов рублей, Пока же обстановку на Бурее будут мониторить спасатели.