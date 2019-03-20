Хабаровские спасатели готовы отправиться к «бурейской аномалии»
По плану спасатели двумя группами выдвинутся к месту оползня в Верхнебуреинском районе, и в поселок Чекунда, расположенный в 70 километрах от аномалии. В аэромобильную группировку войдут военнослужащие Амурского спасательного центра, сотрудники краевого Главного управления МЧС России и специалисты Дальневосточного поисково-спасательного отряда. Группировка будет обеспечена всем необходимым для полностью автономного существования. Так же в ее состав войдут пиротехники.
- В случае неблагоприятного развития паводковой обстановки и возникновения заторных явлений пиротехники смогут организовать проведение взрывных работ для расчистки прорана и обеспечения беспрепятственного прохождения паводковых вод, - отметил Олег Волынкин, начальник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. – Так же туда отправляется подразделения для организации первоочередного жизнеобеспечения и возможного спасения людей от паводка на реке Бурея.
Хабаровские спасатели готовы отправиться к «бурейской аномалии»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Спасатели должны будут отправиться в Верхнебуреинский район уже в первых числах апреля, сразу с началом таяния снега. Сейчас они проверили все необходимое для этого снаряжение – палатки, лодки, медицинские модули, взрывное оборудование.
Напомним, что «бурейская аномалия» образовалась 11 декабря 2018 года. Тогда часть сопки рухнула и полностью перекрыла русло реки Бурея. Первым оползень обнаружил местный охотник, по его словам, скорее всего, гора осыпалась потому, что в нее попал метеорит. Следопыт рассказывал о дымящейся земле и покалеченных взрывом деревьях.
Хабаровские спасатели готовы отправиться к «бурейской аномалии»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Версию с метеоритом астрономы забраковали – падения небесных тел в районе зарегистрировано не было. Появилось множество других теорий – падение ракеты запущенной с космодрома «Восточный», землетрясение, авария внеземного корабля и даже проклятие местного шамана.
На место немедленно вылетела группа ученых, которая все эти догадки опровергла. По их словам это был огромный оползень. Соседнее водохранилище подняло уровень воды, которая, проникнув в скальную породу, и разрушила древнюю гору.
Хабаровские спасатели готовы отправиться к «бурейской аномалии»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В реку рухнули более 20 миллионов кубометров скальной породы, породив мощное цунами. Оно прокатилось по руслу Буреи, снося все на своем пути.
Затор, вызванный обвалом, создал сразу несколько проблем: во-первых, с началом весенних паводков появилось опасность того что река выйдя из берегов затопит близлежащие поселки, во-вторых, перестало наполняться водохранилище Бурейской ГЭС, что в ближайшей перспективе грозило прекращением выработки электроэнергии.
Хабаровские спасатели готовы отправиться к «бурейской аномалии»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Решить проблему должны были военные, которых перебросили к месту аномалии. Саперы произвели 11 масштабных взрывов, на которые потратили около сотни тонн тротила и пробили в скальной породе проран, через который могла проходить вода.
Сейчас ГЭС работает в штатном режиме, однако угроза затопления поселка в случае бурного таяния снега еще существует. Правительство края приняло решение расселить местных жителей. На это планируется потратить более 330 миллионов рублей, Пока же обстановку на Бурее будут мониторить спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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