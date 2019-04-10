Грунт подтаивает, сопка осыпается: реку Бурея в Хабаровском крае может перегородить новым оползнем

Место схода оползня на реке Бурея вновь осмотрела комиссия, в которую на этот раз вошел министр МЧС России Евгений Зиничев. Если раньше место обвала не вызывало у исследователей особых опасений, то теперь с приходом положительных температур и началом таяния снега специалисты всерьез начали опасаться второго обвала в этом же месте.

- Грунт теперь не такой промерзший, сопка осыпается. Не исключено, что может произойти еще один сход породы, который перекроет протоку, - рассказал Анатолий Литвинчук, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ. - Канал дополнительно обследуют специалисты федерального Минприроды.

Главная задача ученых - определиться, как избежать повторного перекрытия русла – проводить дноуглубительные работы в уже существующем проране, либо начинать пробивать второй канал. Тем более что времени до начала паводка на Бурее остается все меньше.

Хотя именно весенний период особых опасений у гидрологов не вызывает – снега в этом году выпало немного, так что существенного подъема воды в реке скорее всего не будет. Другое дело летом. Ожидаются обильные дожди, что может привести к переполнению перегороженного русла и подтоплению поселка Чекунда.

Впрочем, с каналом, пробитым военными саперами, в любом случае надо что-то делать, независимо от того, сойдет сопка в Бурею повторно или нет. Максимальная пропускная способность прорана – 2,4 тысячи кубометров в секунду - и этого пока хватает, чтобы вода не накапливалась у запруды, однако летом поток может увеличиться в десять раз, и населенные пункты начнет топить.

- Возможности канала по пропуску воды составляют всего 5% от нормативного состояния русла, - отметил Анатолий Литвинчук. - Если летом будут таять снега в горах или пройдут сильные дожди, то разлив реки неминуем. Поэтому мы заранее готовимся к расселению людей. Уже сформирован маневренный фонд – порядка 40 квартир в поселке ЦЭС и 4 квартиры в Чегдомыне. Зарезервировано 17 миллионов рублей. Средства позволят выполнить в жилье косметический ремонт.

Это резервный план на тот случай, если федеральный центр откажется выделить деньги на переселение злополучной Чекунды. Напомним, что переселение обойдется в 322 миллиона рублей, а таких денег в бюджете региона нет.

Правительство края уже обращалось к коллегам в Правительстве России с просьбой ввести в Верхнебуреинском районе ЧС федерального уровня и выделить деньги, однако хабаровчанам отказали. Сейчас вторая попытка - не так давно Дмитрию Медведеву был направлен повторный запрос. Решение будет приниматься тремя федеральными ведомствами: Минфином, Минстроем и МЧС России.

Напомним, что завал на Бурее возник зимой прошлого года - часть сопки обрушилась в воду, закупорив русло реки. Удар был такой силы, что поднял огромное цунами, на несколько километров в округе «срезавшее» все деревья. 24,5 миллиона кубометров скального грунта весом в 50 миллионов тонн буквально перегородили реку, создав сразу две проблемы: ниже завала перестало наполнятся водохранилище Бурейской ГЭС, а выше под угрозу затопления попали несколько населенных пунктов Верхнебуреинского района: поселки Чекунда, Усть-Ургал и Эльга, часть железнодорожного пути на Чегдомын и линии электропередач.

Частично решить задачу помогли военные, которые, взорвав больше сотни тонн тротила, пробили в оползне небольшой канал. Вода пошла в водохранилище, но проблема с поселками и ближайшим из них - Чекундой - осталась. Сейчас в месте схода оползня работает группа спасателей. Их задача - обеспечить беспрепятственное прохождение весеннего паводка, следить, чтобы проран не забивался бревнами и льдом. Ближе к лету в район выдвинется еще один отряд МЧС для того, чтобы обеспечить безопасность людей.