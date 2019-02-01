2019-02-01T12:45:56+03:00
Общество

Вода пошла: военные взрывом тротила пробили оползень на Бурее

Сейчас инженеры будут расширять протоку до ширины первоначального русла реки [видео]
Борис КОКУРИН
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Чтобы пробить перемычку военным понадобилось 10 тонн тротилаЧтобы пробить перемычку военным понадобилось 10 тонн тротилаФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Первый этап операции по ликвидации «Бурейского оползня» завершен. Саперам после очередного подрыва 10 тонн тротила удалось пробить перемычку, перегородившую реку. В образовавшийся канал пошла вода, которая ранее копилась выше природной дамбы.

- Поручение президента и задачи министра обороны о том, что к 1 февраля надо пробить перемычку, выполняются успешно. Мы соединили два, так называемых, искусственных водохранилища. Расчетный поток воды в образовавшейся протоке составляет 200-250 кубометров в секунду. На сегодняшний день первый этап выполнен. На втором этапе планируется расширение протоков к выходу их в размеры первоначального русла. Завершение второго этапа планируется к 18 февраля - отметил Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны Российской Федерации.

На проведение операции по подрыву «Бурейского оползня» было израсходовано более 200 тонн тротила, почти 12 километров бикфортового шнура и 440 кумулятивных зарядов. Сейчас длинна, проделанной в скальном грунте протоки, составляет 160 метров, ширина — 35 метров, глубина 19 метров.

Саперам приходится работать в достаточно сложных условиях при минусовых температурах и сильном ветре Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Саперам приходится работать в достаточно сложных условиях при минусовых температурах и сильном ветреФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

- Работаем в достаточно тяжелых условиях, уже около недели, - рассказал Владимир Истомин, сапер. - Достаточно много взрывов произведено, но остается еще прилично. Для сапера это очень хороший опыт, мы даже со счета сбились - количество зарядов исчисляется тоннами.

Для оборудования канала было убрано более 90 тысяч кубических метров грунта и горной породы. Всего к выполнению задач привлечено 540 человек, 49 единиц военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

На проведение операции по подрыву «Бурейского оползня» было израсходовано более 200 тонн тротила и 440 кумулятивных зарядов Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

На проведение операции по подрыву «Бурейского оползня» было израсходовано более 200 тонн тротила и 440 кумулятивных зарядовФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

- Кроме того нами выполнен ряд сопутствующих задач. Проложена полевая дорога по тайге от деревни Ушман к месту обрушения скальных пород общей протяженностью более 80 километров. И теперь местные жители могут ей пользоваться — отметили в ведомстве.

Напомним, что 11 декабря 2018 года часть сопки обвалилась в реку Бурея, практически полностью перегородив русло. Вначале явление назвали «Бурейской аномалией», даже появилось мнение, что обрушение произошло из-за падения метеорита. Но ученые, которые немедленно выдвинулись к месту обвала, эту теорию опровергли. По их заключению это обычный оползень, правда один из самых больших за последние годы в России — в воду обрушилось больше 34 миллионов кубометров грунта.

Вода пошла, а значит угроза затопления населенных пунктов уменшилась Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Вода пошла, а значит угроза затопления населенных пунктов уменшиласьФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Специалисты опасались, что из-за оползня, запрудившего Бурею во время весеннего половодья, в зоне подтопления могут оказаться несколько поселков, расположенных выше по течению. В районе был объявлен режим ЧС, а правительство Хабаровского края задумалось о переселении этих поселков.Кроме того, обрушившаяся скала, перекрыла поступление воды в водохранилище Бурейской ГЭС.

Президент России поручил расчистить русло руки военным инженерам. Операция идет с начала января, военные провели несколько подрывов в самом мощном из них было использовано 56 тонн взрывчатки.

Вода пошла: военные взрывом тротила пробили оползень на Бурее.Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

ИСТОЧНИК KP.RU

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