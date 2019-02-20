2019-02-20T13:59:05+03:00
Общество

«Это был очень большой оползень»: ученые раскрыли загадку «бурейской аномалии»

Специалисты рассказали, из-за чего на самом деле обрушилась сопка в Верхнебуреинском районе Хабаровского края [фото, видео]
Борис КОКУРИНМария ИГНАТЬЕВА
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«Это очень необычное явление»: ученые раскрыли загадку «бурейской аномалии»«Это очень необычное явление»: ученые раскрыли загадку «бурейской аномалии»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае в конце прошлого года прогремела новость об аномальном происшествии на сопке у реки Бурея. Сначала заявляли, что на гору упал огромный метеорит, который снес вершину возвышенности. Однако эту версию быстро опровергли, заменив ее не менее фантазийной – с неба упала ракета. Оказалось все куда приземленнее.

Специалисты рассказали, из-за чего на самом деле обрушилась сопка в Верхнебуреинском районе Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Специалисты рассказали, из-за чего на самом деле обрушилась сопка в Верхнебуреинском районе Хабаровского краяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

После того, как на место вылетели ученые в сопровождении сотрудников МЧС, появилась официальная версия - в обрушении сопки виноват оползень. Да, не совсем обычный, но оползень. Такого не было в Верхнебуреинском районе, как говорят ученые, минимум четыре тысячи лет. Сегодня, 20 февраля специалисты Русского географического общества озвучили результаты исследования аномального явления и поставили точку во всех спорах:

- С сопки всего в течение нескольких минут обрушилось 24,5 миллионов кубометров грунта. Из них только 4,5 миллиона возвышались над водой, все остальное было внизу практически полностью перекрыв русло, - рассказывает Алексей Махинов, председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества. – Перекрыто было настолько плотно, что через породу даже не просачивалась вода. Обрушение повлекло за собой еще одно уникальное явление - мощное цунами. Волны поднялись на 60 метров, они буквально срезали мощные деревья с толщиной стволов в 40 сантиметров. Всего было уничтожено 300 гектаров леса. Вода прошла вверх по долине 12 километров, затем вернулась. Стволы частично унесло в водохранилище. Причин обрушения три: первая - это крутой склон, спускающийся на водный объект, вторая – это раздробленные за тысячелетия тектоническими сдвигами скальные породы, и третий фактор - влияние водохранилища. Когда его построили, нижняя часть склона оказалась затоплена водой, и вода по всем трещинкам и пустотам проникла далеко под склон, и вот эта неустойчивая масса горных пород по воде, как по смазке, легко соскользнула вниз. Ну а что послужило спусковым крючком – тут ответа нет, можно только гадать. Приливы-отливы, вызванные луной – все, что угодно. Землетрясения там точно не было.

Сопка практически полностью перекрыла водную артерию реки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сопка практически полностью перекрыла водную артерию рекиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, что из-за случившегося в опасности оказались жители близлежащих поселков. В особенности это касалось людей из Чекунды. Их поселок с приходом весны в буквальном смысле могло затопить. К слову, опасность не миновала и сейчас. Населенный пункт намерены расселить. С Бурейской ГЭС тоже могли бы быть проблемы. Не разбей военные завал до апреля, станция просто перестала бы работать – природная плотина не пропускала туда воду. В районе объявили режим ЧС.

Военные сработали слаженно. Они произвели 11 взрывов. Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Военные сработали слаженно. Они произвели 11 взрывов.Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Но, к счастью, военные сработали слаженно. Они произвели 11 взрывов, использовали порядка сотни тонн тротила, что практически полностью расчистило реку.

Вода пошла: военные взрывом тротила пробили оползень на Бурее.Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

ИСТОЧНИК KP.RU

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