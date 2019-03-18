Из-за «бурейской аномалии» поселок в Хабаровском крае решили расселить

В Хабаровском крае глава региона поставил точку в непростом вопросе по переносу поселка Чекунда, заявив, что людям нужно предоставить новые дома в других населенных пунктах.

Всего в поселке живут 118 человек. Все они не останутся без крыши над головой. Кто-то переедет в Чегдомын, а кого-то перевезут в находящийся рядом с райцентром поселок ЦЭС. Сейчас там пустуют 44 квартиры, которые после капитального ремонта могли бы занять чекундинцы. Часть семей, по расчетам краевых властей, получит сертификаты на приобретение жилья на вторичном рынке.

Поселок у «буреинской аномалии» в Хабаровском крае решили расселитьФото: Правительство Хабаровского края

Специалисты говорят, что весенние паводки поселку не угрожают, а вот летние муссонные дожди могут привести к непоправимому ущербу. Гидрологи сообщают, что как только уровень воды поднимется до 254 метров по Балтийской системе, местное кладбище окажется под водой. Вместе с ним затопит и ближайшие к Бурее дома, а, поднимись вода до 267 метров, смоет больше половины поселка.

Более того, затопление захоронения – настоящая экологическая катастрофа. Его, как сообщили в пресс-службе краевого правительства, тоже намерены перенести, но куда -пока неизвестно. Сделать это нужно до лета, пока не начались паводки.

- Других вариантов здесь быть не может. Ученые нам уже сегодня говорят, что топить будет. А через четыре года Чекунда может уйти под воду совсем. Любое наводнение - это угроза жизни людей. Поэтому и принято однозначное решение - переселять. Примерный бюджет - 332 миллиона рублей, - заявил Сергей Фургал.

Поселок у «буреинской аномалии» в Хабаровском крае решили расселитьФото: Правительство Хабаровского края

А вот в работе Бурейской ГЭС перебоев из-за обвала сопки не предвидится. Все мероприятия для бесперебойного и безаварийного функционирования гидростанции уже завершены. Военные использовали для расчистки русла Буреи больше 100 тонн тротила, произведя более десятка серий подрывов. При этом им удалось пробить лишь проран для прохождения воды шириной в несколько метров. Сейчас есть опасения, что во время ледохода его может перекрыть обломками льда и стволами деревьев.