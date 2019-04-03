Переселять нельзя оставить: в думе Хабаровского края обсудили судьбу поселка у "бурейской аномалии"

Село Чекунда в Верхнебуреинском районе Хабаровского края стало знаменитым сразу после того, как в реку Бурея, всего в семидесяти километрах ниже по течению от населенного пункта, обрушился огромный оползень. 24,5 миллиона кубометров, или 50 миллионов тонн скального грунта, буквально перегородили реку, строптивый нрав которой местные жители отразили в названии.

Бурея, говорят специалисты, отличается непредсказуемым поведением, спокойная зимой, весной и летом она может превратиться в бушующий поток, а уровень воды сразу подняться на десять метров.

Обрушение скалы привело сразу к двум проблемам: перестало наполнятся водохранилище Бурейской ГЭС, что уже через пару месяцев могло привести к перебоям в выработке электроэнергии и даже остановке станции, с другой стороны, вода накопившаяся у перемычки во время паводка могла затопить близлежащие села – Чекунду, Усть-Ургал и Эльгу, железнодорожные пути на Чегдомын и линии электропередач, обесточив тем самым весь район.

Для исправления ситуации к «бурейской аномалии» прибыли военные. Произведя 11 масштабных взрывов и израсходовав около сотни тонн взрывчатых веществ, они сумели пробить в запруде небольшой проран, через который вода стала уходить. Операция руководством Минобороны была признана успешной, все ее участники получили медали и оправились к местам постоянной дислокации.

Однако ученные, которые уже после этого осматривали проделанный канал, пришли к выводам, что обе проблемы были решены лишь частично, поскольку вернуться к прежней ширине русла реки так и не удалось.

Большая часть водной артерии осталась перегороженной оползнем. По их оценке через проран идет не более 10% прежнего стока воды. Весной, во время таянья снега и льда, это может сыграть нехорошую шутку с близлежащей Чекундой.

- Ситуация нестандартная и возможность затопления поселков присутствует, - отметил Александр Горохов, председатель комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите. – Мы даже больше переживаем не за весенний период, а за летний, когда начнутся муссонные дожди. Сколько выпадет осадков, пока сказать невозможно.

Информацию подтверждают ученые ДВО РАН, работавшие на месте оползня, по их данным вода может подняться до десяти метров, а это критическая отметка для поселков.

Для того, чтобы отслеживать обстановку в район оползня была отправлена группа спасателей. Их задача - не допустить ледовых заторов. Лед может забить проран и спровоцировать наводнение. Для этого в группу включены специалисты-пиротехники, которые будут взрывать заторы. Но это временное решение, глобальное – переселение людей из Чекунды.

Сейчас, по словам главы Верхнебуреинского района, в селе фактически проживают 114 человек, для того чтобы их переселить потребуется 322 миллиона рублей. Таких денег в бюджете края нет.

Если бы удалось ввести в районе режим ЧС федерального уровня, деньги на переселение пришли бы из Москвы. 23 января краевое правительство отправило соответствующий запрос премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе МЧС, в ответ им предложили справляться своими силами.

У руководства района есть свой план «гибридного» переселения людей, на который потребуется сумма в пять раз меньшая. Алексей Маслов, глава Верхнебуреинского района предлагает на время наводнения переселять людей в квартиры резервного фонда, которые предварительно надо будет отремонтировать. Затем, когда вода спадет, возвращать в поселок.

Ремонт 44 квартир обойдется в 18 миллионов рублей, ремонт 52 комнат в общежитии в 5,8 миллионов рублей, перенос кладбища - около 30 миллионов рублей. Кладбище, кстати, уже размывает, так что переносить его надо будет в любом случае.

- Надеяться, что проран спасет нас от каких-то проблем, неправильно, - подчеркнул Алексей Маслов. – Проблемы, скорее всего, будут. Горячую ситуацию мы исправим, подтопленцев переселим в поселок ЦЭС. Потом вода через месяц – два уйдет, люди вернутся в село и так будет продолжаться ежегодно. Если так дальше будет продолжаться, то поселок надо будет в обязательном порядке ставить в процесс ликвидации. Это будет самый благоприятный исход для жителей поселения.

Депутаты решили вернутся к рассмотрению вопроса позже – когда ученые смогут выдать точный прогноз по Бурее. 19 марта Дмитрию Медведеву был направлен повторный запрос на введение федерального ЧС. Ответа пока нет, однако в Хабаровский край скоро прилетит Евгений Зиничев, министр МЧС России, чтобы посмотреть ситуацию на месте.