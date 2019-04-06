2019-04-06T11:09:04+03:00
Общество

Глава МЧС России посетил «буреинскую аномалию» в Хабаровском крае

Министр чрезвычайного ведомства рассказал, чего ждать во время паводков
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Глава МЧС России посетил «буреинскую аномалию» в Хабаровском краеГлава МЧС России посетил «буреинскую аномалию» в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровский край на место схода сопки в Верхнебуреинском районе прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Сейчас там развернут лагерь, круглосуточно ведется наблюдение за паводковой обстановкой. Напомним, что после схода сопки в реку Бурея неподалеку от поселка Чекунда, туда выезжали не только спасатели и ученные, но и военные, чтобы взорвать затор из щебня, песка и деревьев. Сделали это для того, чтобы обеспечить приток воды в Бурейское водохранилище, а также чтобы попытаться избежать затопления ближайшего поселка. Сам населенный пункт решили расселить.

- Проведенные в феврале работы специалистов Министерства обороны обеспечили поступление воды на Бурейскую ГЭС через искусственно созданный проран, однако вероятность подтопления населенного пункта сохраняется, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Глава МЧС уточнил, что паводок ждут уже в апреле, но пройдет он в обычном режиме, что подтверждают и научные данные. Однако есть риск, что течение воды понесет с собой остатки деревьев.

- Тот лес, который наберет критическую массу, начнет уходить на дно, а тот, который не уйдет, мы будем распиливать и убирать, чтобы не допустить создания заторов именно в этой протоке, - уточнил Виктор Яцуценко, замглавы МЧС России.

В целом период паводком по всему региону, как отмечает Евгений Зиничев, пройдет в штатном режиме. Однако дополнительные силы краю все же выделят.

- Сформирована группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России в составе свыше 10,5 тысяч человек, более 2 тысяч единиц техники и 21 воздушное судно, - добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас же спасатели мониторят ситуация на реках и обмениваются оперативной информацией со специалистами смежных ведомств. Уже определены пункты временного размещения в случае возникновения ЧС и план по реагированию на них.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Обвал сопки в Хабаровском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровске пройдет благотворительная акция «от сердца к сердцу»
Почву, испорченную при розливе нефтепродуктов, восстановят в Хабаровском крае
Хабаровчан приглашают на День рождения Аслана
В Хабаровске под суд отправят рецидивиста, ограбившего офис микрозаймов
Погода в Хабаровске на 6 апреля 2019 года: днем до +7 градусов, без осадков
Сколько золота и серебра собираются добыть, рассказали в Хабаровском крае
В Хабаровске мусор собирают не в контейнеры, а в желтые пакеты
Полторы тысячи полицейских проследят за порядком на майских праздниках в Хабаровске
Иностранцев-нелегалов со стройки в Хабаровске спешно отправили на родину
Клещи покусали детей в Хабаровском крае
Хабаровский гимназист выступил на одной сцене с Максимом Галкиным
Сверток с героином комсомольчанка хранила прямо у себя дома
Сайт для желающих заключить фиктивный брак нашли в Хабаровском крае
Сахалинцу оставили небольшой выбор – выдать зарплату или попрощаться с машиной
Разрушил жилой дом и забрал человеческую жизнь пожар на севере Хабаровского края
В Хабаровском крае соорудят больше 10 новых детских садов
Мемориальную доску в честь дальневосточного писателя установили в Хабаровске