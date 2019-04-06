Глава МЧС России посетил «буреинскую аномалию» в Хабаровском крае

В Хабаровский край на место схода сопки в Верхнебуреинском районе прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Сейчас там развернут лагерь, круглосуточно ведется наблюдение за паводковой обстановкой. Напомним, что после схода сопки в реку Бурея неподалеку от поселка Чекунда, туда выезжали не только спасатели и ученные, но и военные, чтобы взорвать затор из щебня, песка и деревьев. Сделали это для того, чтобы обеспечить приток воды в Бурейское водохранилище, а также чтобы попытаться избежать затопления ближайшего поселка. Сам населенный пункт решили расселить.

- Проведенные в феврале работы специалистов Министерства обороны обеспечили поступление воды на Бурейскую ГЭС через искусственно созданный проран, однако вероятность подтопления населенного пункта сохраняется, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Глава МЧС уточнил, что паводок ждут уже в апреле, но пройдет он в обычном режиме, что подтверждают и научные данные. Однако есть риск, что течение воды понесет с собой остатки деревьев.

- Тот лес, который наберет критическую массу, начнет уходить на дно, а тот, который не уйдет, мы будем распиливать и убирать, чтобы не допустить создания заторов именно в этой протоке, - уточнил Виктор Яцуценко, замглавы МЧС России.

В целом период паводком по всему региону, как отмечает Евгений Зиничев, пройдет в штатном режиме. Однако дополнительные силы краю все же выделят.

- Сформирована группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России в составе свыше 10,5 тысяч человек, более 2 тысяч единиц техники и 21 воздушное судно, - добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас же спасатели мониторят ситуация на реках и обмениваются оперативной информацией со специалистами смежных ведомств. Уже определены пункты временного размещения в случае возникновения ЧС и план по реагированию на них.