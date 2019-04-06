Глава МЧС России посетил «буреинскую аномалию» в Хабаровском крае
В Хабаровский край на место схода сопки в Верхнебуреинском районе прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Сейчас там развернут лагерь, круглосуточно ведется наблюдение за паводковой обстановкой. Напомним, что после схода сопки в реку Бурея неподалеку от поселка Чекунда, туда выезжали не только спасатели и ученные, но и военные, чтобы взорвать затор из щебня, песка и деревьев. Сделали это для того, чтобы обеспечить приток воды в Бурейское водохранилище, а также чтобы попытаться избежать затопления ближайшего поселка. Сам населенный пункт решили расселить.
- Проведенные в феврале работы специалистов Министерства обороны обеспечили поступление воды на Бурейскую ГЭС через искусственно созданный проран, однако вероятность подтопления населенного пункта сохраняется, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Глава МЧС уточнил, что паводок ждут уже в апреле, но пройдет он в обычном режиме, что подтверждают и научные данные. Однако есть риск, что течение воды понесет с собой остатки деревьев.
- Тот лес, который наберет критическую массу, начнет уходить на дно, а тот, который не уйдет, мы будем распиливать и убирать, чтобы не допустить создания заторов именно в этой протоке, - уточнил Виктор Яцуценко, замглавы МЧС России.
В целом период паводком по всему региону, как отмечает Евгений Зиничев, пройдет в штатном режиме. Однако дополнительные силы краю все же выделят.
- Сформирована группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России в составе свыше 10,5 тысяч человек, более 2 тысяч единиц техники и 21 воздушное судно, - добавили в пресс-службе ведомства.
Сейчас же спасатели мониторят ситуация на реках и обмениваются оперативной информацией со специалистами смежных ведомств. Уже определены пункты временного размещения в случае возникновения ЧС и план по реагированию на них.
ИСТОЧНИК KP.RU
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