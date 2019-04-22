2019-04-22T12:23:58+03:00
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Белый медведь вышел на трассу в Магаданской области, преодолев почти 2,5 тысячи километров

Возможно, колымский мишка путешествовал вместе с камчатским Умкой [видео]
Александра ШОПЕНКО
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Белый медведь вышел на трассу в Магаданской области, преодолев почти 1,5 тысячи километровБелый медведь вышел на трассу в Магаданской области, преодолев почти 1,5 тысячи километровФото: Социальные сети
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Белого медведя, удирающего от машины, сняли на видео местные жители в Магаданской области. Хищника застали врасплох, когда он разгуливал недалеко от рудника «Джульетта». Испугавшись автомобиля, животное убежало в лес.

Сообщения о том, что белых медведей видели в нетипичных местах обитания, в этом году появляются все чаще. Хищников по нескольку раз видели на Камчатке, Колыме, и даже на Аляске. А все дело в том, что север Берингова и юг Чукотского морей замерзли не полностью.

- Этой зимой то резко ударит мороз, то наоборот - наступает оттепель. И все это сопровождается сильным ветром. Белых медведей, которые вышли охотиться на кромку льда, в период оттепели отрывает и на льдинах выносит через Берингов пролив в Берингово море. Потом эта льдина распадается, и хищники выплывают к ближайшему берегу, - рассказал Анатолий Кочнев, старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН.

Судя по видео, магаданский белый медведь, как отметил собеседник, взрослый, достаточно отъевшийся и упитанный. Велика вероятность, он прибыл на Колыму с южной части Чукотского моря вместе с краснокнижным хищником, которого спасают на Камчатке.Напомним, что 14 апреля на север полуострова вышел с виду худой белый медведь, у которого была повреждена лапа. Камчатского хищника уже вернули домой на Чукотку

Белый медведь вышел на трассу в Магаданской области, преодолев почти 1,5 тысячи километров.Социальные сети

- Скорее всего, оба медведя добрались до Олюторского залива. Более здоровый и крупный хищник в поисках пищи пересек камчатский перешеек и вышел на север Охотского моря. Я думаю, что он там вполне себе еще охотился на тюленей, там должен стоять нормальный лед. А после добрался до Магаданской области и двигается на север, - считает Анатолий Кочнев.

Специалисты отмечают, что случаи появления белых медведей в нетипичных местах обитания отмечались и раньше, однако не в таком большом количестве. Самая южная точка, куда добирался полярный хищник – японский остров Хоккайдо.

Главное, говорят ученые, ни в коем случае не кормить дикого зверя, не бросать мусор, который привлекает белых медведей. Самое главное – избегать с ним встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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