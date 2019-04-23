2019-04-23T04:59:29+03:00
Политика

Праймериз "Единой России" в Хабаровском крае будет "рулить" "Время перемен"

Объединение партактива и общественников в Хабаровске поддержал генсовет ЕР
Виктор ОРАТАЙ
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Праймериз "Единой России" в Хабаровском крае будет "рулить" "Время перемен". Фото Дмитрия Щербакова.Праймериз "Единой России" в Хабаровском крае будет "рулить" "Время перемен". Фото Дмитрия Щербакова.
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Хабаровское объединение активистов партии "Единая Россия" и общественных организаций поддержано руководством ЕР. На базе нового общественного движения будет сформирован организационный комитет предварительного голосования (праймериз) по отбору кандидатов "Единой России" на сентябрьские выборы в Хабаровском крае.

Об это сообщила пресс-служба политической партии со ссылкой на секретаря генерального совета ЕР Андрей Турчака. Он рассказал, что "внимательно ознакомился с обращением представителей движения "Время перемен", инициированного группой общественников с целью сформировать перед выборами в Законодательную думу края команду, которая совместно с губернатором будет работать на развитие региона.

- За каждым из участников движения стоят реальные дела, поддержка земляков, яркие инициативы и понимание проблем, которые волнуют людей, - заявил Андрей Турчак. Он добавил, что "Единая Россия" будет "поддерживать неравнодушных и активных людей, которых беспокоит судьба родного края".

- На заседании президиума генсовета принято решение сформировать оргкомитет предварительного голосования в Хабаровском крае на базе движения "Время перемен", а также продлить срок приема заявок на участие в голосовании до 12 мая, - сообщил секретарь генсовета ЕР. Также в регионе продлят сроки проведения дебатов участников праймериз - до 22 мая включительно.

ЧТО ТАКОЕ "ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН"?

Напомним, что создание движения "Время перемен" было инициировано 18 апреля группой общественников и партийцев. В числе инициаторов - ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко, проректор Хабаровского краевого института развития системы профессионального образования Иван Джуляк и председатель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. К движению присоединились восемь общественных организаций.

Ранее предполагалось, что прием документов на праймериз ЕР в Хабаровском крае закончится 30 апреля.

- Что такое «Время перемен»? Почему такое название? Потому что это посыл не наш, наверное, это идет сверху, по всей стране. Мне кажется, сейчас Хабаровскому краю необходима новая команда, новые лица, которые развивали бы край. Основная задача в преддверии всех политических событий этого года — не упустить шанс, использовать его, чтобы какие-то новые лица пришли сейчас на праймериз «Единой России». Наша задача - эти лица выявить, поддержать, предложить для всенародного голосования, - сказал ректор Тихоокеанского госуниверситета Сергей Иванченко на инициативной встрече.

В единый день голосования 8 сентября в Хабаровском крае состоятся выборы депутатов краевой Думы, муниципальных органов власти, а также довыборы в Госдуму по одномандатному округу.

Осенью 2018 года в Хабаровском крае проходили выборы губернатора, по итогам второго тура голосования главой региона был избран представитель ЛДПР Сергей Фургал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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