От ужасов тайской тюрьмы хабаровчанку могли спасти на два месяца раньше

Хабаровчанка Александра Ермакова, которая уже год томится в депортационном центре в Таиланде, могла оказаться на свободе еще в феврале. Напомним, что девушка попала в тюрьму для нелегалов из-за того, что не смогла оплатить долг за проживание в гестхаусе. По законам Королевства, иностранцев-нарушителей приговаривают к депортации. Оплата дороги домой в таких случаях ложится на родственников или правозащитников. Таиланд и консульство РФ расходы на депортацию на себя не берут.

Об Александре правозащитники узнали от работников консульства России в Таиланде. Вместе с ней камеру делила еще одна россиянка, которую в итоге вытащили другие люди. А судьбой Александры из Хабаровска никто даже не интересовался, на Родине у нее есть брат-инвалид, которому не под силу собрать нужную сумму – около 50 тысяч рублей.

Соотечественники приступили к сбору информации об Александре, чтобы вытащить ее из тюрьмы, но тут наткнулись на видеообращение Василия Л. Мужчина просил милостыню в аэропорте. Неделя, и он тоже оказался бы в страшном депортационном центре.

Благотворителям Василий сказал, что у него украли все деньгиФото: Из личного архива героя публикации

«Я ДОБРАЛСЯ, ЗАВТРА ОТПИШУСЬ»

Уроженец Украины Василий Л., по имеющейся информации, приехал в Таиланд отдыхать из Германии, где недолго жил и работал. Остановился он в хостеле Паттайи и решил отправиться на остров Ко Лан. Документы оставил в номере, а вот все деньги зачем-то взял с собой. На пляже убрал кошелек под полотенце и пошел купаться в лазурных водах Сиамского залива.

Вернувшись к импровизированному лежаку, Василий с ужасом обнаружил: деньги украдены. Пошарив в карманах пляжных трусов, он нашел около 300 бат. Этого хватило лишь на то, чтобы добраться на пароме с острова до хостела.

Шоковое состояние, полнейшая неизвестность и отчаяние. В панике Василий не знал, что делать. Ему показалось, что правильным решением будет обратиться к организаторам группы помощи соотечественникам в Таиланде и в консульство, собрать вещи, покинуть номер и отправиться в аэропорт. Там он и жил четыре дня, чтобы не умереть от голода или жажды – попрошайничал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/704984" frameborder="0"></iframe> Россиянин просит людей помочь ему выбраться из Таиланда.Социальные сети

Правозащитники поверили в грустную историю Василия и объявили сбор денег на путь домой. Откликнулись многие, в итоге собрали почти 32,5 тысячи рублей. И это не считая тех наличных, которые люди привозили ему в аэропорт. Собранных денег хватило на самолет из Бангкока до Иркутска и дальше на поезд до Ярославля.

- Он говорил, что у него есть депозитный счет, но доступ к нему он получить может только в том отделении банка, где открывал. Пообещал, что как только вернется, деньги сразу же вернет, - рассказала Светлана Шерстобоева, редактор паблика «Паттайя от А до Я».

Деньги Василий обещал вернуть, но потом обматерил благотворителейФото: Социальные сети

«Все я добрался завтра отпишусь» - это последнее сообщение, которое получили от Василия спасшие его люди (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.). Больше мужчина на связь не выходил.

СДЕЛАЛ ДОБРО, ОТОЙДИ НА БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Светлана Шерстобоева – россиянка, которая живет в Таиланде и вместе с единомышленниками помогает соотечественникам, попавшим в беду на райских островах. Люди объединились в сообщество и вместе ищут способы выручить земляков. Чаще всего, чтобы помочь россиянам, нужны деньги – отправить на Родину, заплатить штраф и тому подобное. Тогда объявляется сбор средств, и члены сообщества скидываются, что называется, кто сколько может.

Таким образом, на счету каждая копейка. Кстати, есть и те, кто благодарит сообщество за помощь и жертвует небольшую сумму денег. Все средства идут в дело – на вызволение россиян из Таиланда. Поэтому такие, как Василий, серьезно замедляют работу и забирают деньги, на которые можно спасти другого человека.

Знакомы Василия рассказывали о нем, что он всегда живет в долгФото: Социальные сети

- Василий приехал домой и просто исчез, заблокировал нас с мужем. Через несколько дней я во всех соцсетях написала его друзьям: «Передайте, пожалуйста, что он должен вернуть деньги. На эти средства надеется девушка, которая сидит в тюрьме. Если он не отдаст долг, я приеду в Россию и буду подавать в суд за мошенничество», - продолжила Светлана.

И многие знакомые Василия ответили: «Он всегда так живет». Отозвались даже люди из других стран, у которых он занял деньги, обещал вернуть, а теперь отказывается от своих слов. Разговаривать жертвы Василия не хотят, ограничиваясь коротким: «Эта тема закрыта».

Кроме соотечественников, деньги Васе переводили люди из других странФото: Социальные сети

- Василий нам говорил, что лег в больницу, у него что-то со спиной, поэтому не может вернуть деньги. После того, как я пригрозила заявлением, он выздоровел и начал оскорблять меня и мужа. Сказал, что вообще нам ничего не будет отдавать, потому что мы - якобы мошенники, - поделилась Светлана.

Всю историю Светлана решила предать огласке и рассказала о Василии в социальных сетях. Она признается, что не стала бы делать этого, если бы деньги не предназначались для Александры Ермаковой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/704981" frameborder="0"></iframe> Россиянин обматерил своих благотворителей, которые одолжили ему денег на дорогу домой из Таиланда.Социальные сети

Василий, в свою очередь, тоже не сидит сложа руки и в тех же социальных сетях оправдывается: «Деньги дали другие люди». Параллельно мужчина ищет неплохую работу в Берлине без особых навыков.