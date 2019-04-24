От ужасов тайской тюрьмы хабаровчанку могли спасти на два месяца раньше
Хабаровчанка Александра Ермакова, которая уже год томится в депортационном центре в Таиланде, могла оказаться на свободе еще в феврале. Напомним, что девушка попала в тюрьму для нелегалов из-за того, что не смогла оплатить долг за проживание в гестхаусе. По законам Королевства, иностранцев-нарушителей приговаривают к депортации. Оплата дороги домой в таких случаях ложится на родственников или правозащитников. Таиланд и консульство РФ расходы на депортацию на себя не берут.
Об Александре правозащитники узнали от работников консульства России в Таиланде. Вместе с ней камеру делила еще одна россиянка, которую в итоге вытащили другие люди. А судьбой Александры из Хабаровска никто даже не интересовался, на Родине у нее есть брат-инвалид, которому не под силу собрать нужную сумму – около 50 тысяч рублей.
Соотечественники приступили к сбору информации об Александре, чтобы вытащить ее из тюрьмы, но тут наткнулись на видеообращение Василия Л. Мужчина просил милостыню в аэропорте. Неделя, и он тоже оказался бы в страшном депортационном центре.
Благотворителям Василий сказал, что у него украли все деньгиФото: Из личного архива героя публикации
«Я ДОБРАЛСЯ, ЗАВТРА ОТПИШУСЬ»
Уроженец Украины Василий Л., по имеющейся информации, приехал в Таиланд отдыхать из Германии, где недолго жил и работал. Остановился он в хостеле Паттайи и решил отправиться на остров Ко Лан. Документы оставил в номере, а вот все деньги зачем-то взял с собой. На пляже убрал кошелек под полотенце и пошел купаться в лазурных водах Сиамского залива.
Вернувшись к импровизированному лежаку, Василий с ужасом обнаружил: деньги украдены. Пошарив в карманах пляжных трусов, он нашел около 300 бат. Этого хватило лишь на то, чтобы добраться на пароме с острова до хостела.
Шоковое состояние, полнейшая неизвестность и отчаяние. В панике Василий не знал, что делать. Ему показалось, что правильным решением будет обратиться к организаторам группы помощи соотечественникам в Таиланде и в консульство, собрать вещи, покинуть номер и отправиться в аэропорт. Там он и жил четыре дня, чтобы не умереть от голода или жажды – попрошайничал.
Россиянин просит людей помочь ему выбраться из Таиланда.Социальные сети
Правозащитники поверили в грустную историю Василия и объявили сбор денег на путь домой. Откликнулись многие, в итоге собрали почти 32,5 тысячи рублей. И это не считая тех наличных, которые люди привозили ему в аэропорт. Собранных денег хватило на самолет из Бангкока до Иркутска и дальше на поезд до Ярославля.
- Он говорил, что у него есть депозитный счет, но доступ к нему он получить может только в том отделении банка, где открывал. Пообещал, что как только вернется, деньги сразу же вернет, - рассказала Светлана Шерстобоева, редактор паблика «Паттайя от А до Я».
Деньги Василий обещал вернуть, но потом обматерил благотворителейФото: Социальные сети
«Все я добрался завтра отпишусь» - это последнее сообщение, которое получили от Василия спасшие его люди (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.). Больше мужчина на связь не выходил.
СДЕЛАЛ ДОБРО, ОТОЙДИ НА БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ
Светлана Шерстобоева – россиянка, которая живет в Таиланде и вместе с единомышленниками помогает соотечественникам, попавшим в беду на райских островах. Люди объединились в сообщество и вместе ищут способы выручить земляков. Чаще всего, чтобы помочь россиянам, нужны деньги – отправить на Родину, заплатить штраф и тому подобное. Тогда объявляется сбор средств, и члены сообщества скидываются, что называется, кто сколько может.
Таким образом, на счету каждая копейка. Кстати, есть и те, кто благодарит сообщество за помощь и жертвует небольшую сумму денег. Все средства идут в дело – на вызволение россиян из Таиланда. Поэтому такие, как Василий, серьезно замедляют работу и забирают деньги, на которые можно спасти другого человека.
Знакомы Василия рассказывали о нем, что он всегда живет в долгФото: Социальные сети
- Василий приехал домой и просто исчез, заблокировал нас с мужем. Через несколько дней я во всех соцсетях написала его друзьям: «Передайте, пожалуйста, что он должен вернуть деньги. На эти средства надеется девушка, которая сидит в тюрьме. Если он не отдаст долг, я приеду в Россию и буду подавать в суд за мошенничество», - продолжила Светлана.
И многие знакомые Василия ответили: «Он всегда так живет». Отозвались даже люди из других стран, у которых он занял деньги, обещал вернуть, а теперь отказывается от своих слов. Разговаривать жертвы Василия не хотят, ограничиваясь коротким: «Эта тема закрыта».
Кроме соотечественников, деньги Васе переводили люди из других странФото: Социальные сети
- Василий нам говорил, что лег в больницу, у него что-то со спиной, поэтому не может вернуть деньги. После того, как я пригрозила заявлением, он выздоровел и начал оскорблять меня и мужа. Сказал, что вообще нам ничего не будет отдавать, потому что мы - якобы мошенники, - поделилась Светлана.
Всю историю Светлана решила предать огласке и рассказала о Василии в социальных сетях. Она признается, что не стала бы делать этого, если бы деньги не предназначались для Александры Ермаковой.
Россиянин обматерил своих благотворителей, которые одолжили ему денег на дорогу домой из Таиланда.Социальные сети
Василий, в свою очередь, тоже не сидит сложа руки и в тех же социальных сетях оправдывается: «Деньги дали другие люди». Параллельно мужчина ищет неплохую работу в Берлине без особых навыков.
Василий готовится вновь приехать в Германию на заработкиФото: Социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU