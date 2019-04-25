2019-04-25T09:45:07+03:00
Происшествия

«Дом поехал»: соседи рассказали, как обрушилась часть здания на улице Карельской в Хабаровске

Год назад в этом же доме уже упала стена [фото]
Александра ШОПЕНКО
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«Дом поехал»: соседи рассказали, как обрушилась часть здания на улице Карельской в Хабаровске«Дом поехал»: соседи рассказали, как обрушилась часть здания на улице Карельской в ХабаровскеФото: Александра ШОПЕНКО
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В краевой столице вчера вечером обрушилась часть дома по улице Карельской. К счастью, обошлось без жертв – рухнула пустующая квартира на втором этаже. В помещении под ней также уже никто не жил.

- По стенам шла глубокая трещина, и дом уже как бы разъезжался к низу. Упала стена как раз по разлому. Я услышала грохот, но на улице было темно, ничего не видно. Потом внук прибежал и сказал: «Бабушка! Там дом поехал!», - рассказала баба Галя, жительница соседнего дома.

Полуразрушенный дом как будто сошел со страниц учебников истории. С параграфов, в которых описываются ужасы войн и приводятся документальные фотографии. В углу здания зияет дыра и обнажает уцелевшую комнату с кучей хлама, две стены и дверь другого помещения – все, что осталось от той самой рухнувшей квартиры на втором этаже. Остальная часть дома смотрит на улицу пустыми глазницами местами вполне приличных окон. И лишь цветы на подоконниках, да маленькая картинка с пейзажем на стене упавшей квартиры напоминают о том, что еще совсем недавно в этом доме теплилась жизнь, и лишь чудом удалось избежать человеческих жертв.

«Дом поехал»: соседи рассказали, как обрушилась часть здания на улице Карельской в Хабаровске Фото: Александра ШОПЕНКО

«Дом поехал»: соседи рассказали, как обрушилась часть здания на улице Карельской в ХабаровскеФото: Александра ШОПЕНКО

- Я уже ложилась спать и тут почувствовала, что земля трясется. Тут мне позвонила сестра и говорит: «Дом обвалился». Я бегом на улицу, там уже куча зевак стоит, - рассказала Олеся, жительница соседнего дома.

И все местные как один твердят: это не первый случай обрушения в доме по улице Карельской в Хабаровске. Весной 2018 года обвалился угол коммунальной квартиры на первом этаже. Тогда тоже обошлось без жертв – люди уже покинули угрожающий жизни дом и переехали в маневренный фонд. Кроме одного.

- Да, жили тут люди, одного знал – пенсионера с первого этажа. Его квартира цела осталась. Он не хотел переезжать, говорил, что плохие варианты ему дают. Огород у дома развел, забором обнес. Видел его вчера, говорит: «Спал, услышал грохот, выбежал на улицу, а там угол дома обвалился». Кто там жил еще – не знаю, - рассказал местный житель Николай.

Вход в аварийный дом запрещен Фото: Александра ШОПЕНКО

Вход в аварийный дом запрещенФото: Александра ШОПЕНКО

Всех людей, которые жили в аварийном доме по улице Карельской в Хабаровске, расселили в маневренный фонд. Мужчину, который отказывался покидать родные стены, выселят уже в принудительном порядке по решению суда.

- Десятиквартирный дом 1952 года постройки. В 2015 году его износ уже составлял 63 процента, тогда же его признали аварийным и подлежащем реконструкции. Сейчас здание попало в федеральную программу по переселению граждан из аварийного фонда, который признан таковым до января 2017 года. Этот дом должен быть снесен, а участок земли отходит городу, и использовать его можно только для социальных нужд, - прокомментировали в администрации Хабаровска.

Квартиры людям, которые были прописаны и являлись собственниками жилья в доме по улице Карельской в Хабаровске, согласно программе, можно купить за 66 тысяч 148 рублей за квадратный метр. Площадь новых квартир будет аналогична той, в которой жили люди в разрушенном здании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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