«Мы ждем, когда обвалятся наши дома»: соседи рухнувшего здания по улице Карельской в Хабаровске боятся за свои жизни

В Хабаровске 24 апреля обрушилась часть жилого дома по улице Карельской. Упала квартира на втором этаже, погребя под обломками помещение на первом. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но рядом с рухнувшим домом стоят идентичные здания, в которых люди просыпаются от каждого шороха.

- Вот, посмотрите, это все трещины заделаны, - показывает кое-как накиданный на стену цемент Галина Попова, жительница дома № 29 по улице Карельской. – Руками замазывали строители. Я им пошла и купила мастерки. А в трещины ладонь можно было просунуть.

Дом-близнец здания, которое превратилось в руины из-за трещины в стене, тоже был построен в 1952 году. Десятиквартирное двухэтажное строение, удобства на улице и аналогичные проблемы. Но только почему-то дом № 29 аварийным не признают. Хотя 15 лет назад у соседей Галины, которые живут над ее квартирой, рухнул чердак.

Трещины, как говорят жильцы, наспех заделывают цементомФото: Александра ШОПЕНКО

- Четыре года назад я купила этот «сарай». В подъезде не было потолка. У соседей спрашиваю: «Это что?», а они говорят: «Три года назад был пожар и крыша упала». Только ребенок маленький отошел и на его место глыба рухнула. Так и жили с дырой, только в прошлом году ее заделали, - рассказывает баба Галя, жительница дома № 29 по улице Карельской.

Особенно серьезные разрушения, как рассказали жильцы, в квартире на втором этаже, где живет девушка с ребенком. Местные пророчат: в случае чего, обвалится именно эта, северная часть дома.

- Я стою, трясусь! У нас каждую ночь стены трещат, как будто из пистолета стреляют. И мы ждем, пока дом обвалится. Жильцы рухнувшего здания долго бились над тем, чтобы их строение признали аварийным и у них это получилось. Мы до сих пор пытаемся это сделать, уже не знаем, куда обращаться, - делится Галина Попова.

С другой стороны от руин – дом по адресу: Карельский переулок, 22. Построено здание в 1953 году, износ – порядка 53 процентов и замазанные по всем сторонам трещины.

Дома-близнецы обвалившегося здания «трещат», но аварийными их не признаютФото: Александра ШОПЕНКО

- А я знаю, какая часть упадет! Справа от подъезда. Боимся за свои жизни, но остаемся… А куда деваться? – разводит руками Олеся, жительница дома.

На фоне обрушения соседнего дома, жильцы намерены обратиться к губернатору Хабаровского края с мольбой о помощи признать здания аварийными.

КТО ПРИЗНАЕТ ДОМ АВАРИЙНЫМ?

Объясняет куратор Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» Игорь Глухов.

Признать помещение пригодным (непригодным) для проживания, либо многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может только специальная (межведомственная) комиссия.

Комиссия на основании заявления собственника или нанимателя, либо на основании заключения органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку помещения и признает жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, а также признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Закон обязывает власти проводить отселение граждан только из аварийных жилых домов и помещений, признанных непригодными для проживания.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Напишите и подайте в органы местного самоуправления заявление о признании жилого помещения непригодным для проживания и/или многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Сделайте копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Соберите и приложите заявления, письма, жалобы жильцов на неудовлетворительные условия проживания, а также ответы компетентных органов на них.

4. К заявлению о признании МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции приложите заключение специализированной организации, проводившей обследование дома (если такое обследование проводилось).

Заявление и прилагаемые документы представьте в администрацию лично или отправьте «Почтой России» с уведомлением о вручении. Комиссия обязана в течение 30 дней с даты регистрации заявления сделать оценку и провести обследование помещения. Решение комиссии должно быть направлено заявителю в пятидневный срок.

Как только принято решение о наличии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома - аварийным и подлежащим сносу (или реконструкции), власти должны в течение 30 дней решить, как в дальнейшем использовать такие жилые помещения, в какие сроки производить отселение.