2019-04-26T07:21:46+03:00
Происшествия

Похитителю советника президента добавили три года к пожизненному в Хабаровском крае

Организатор преступной группировки пытался ногами задушить сотрудника колонии «Снежинка»
Элина ОГАНЕСЯН
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Похитителю советника президента, осужденному на пожизненное, прибавили к приговору три года в Хабаровском краеПохитителю советника президента, осужденному на пожизненное, прибавили к приговору три года в Хабаровском краеФото: Борис КОКУРИН
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Случилось все в конце прошлого года в колонии с колючим названием «Снежинка». Это единственное исправительное учреждение на Дальнем Востоке, которое «специализируется» на пожизненно осужденных. Несмотря на то, что живут там исключительно убийцы, насильники и террористы, никто из злодеев не пытался устроить бунт.

Отличился 41-летний выходец республики Ингушетия. В Северной Осетии он сколотил организованную преступную группировку вместе со своими братьями. Занимались они убийствами, бандитизмом и вымогательством. Прославились ингуши тогда, когда похитили советника президента Алании. На протяжении полугода они держали его в заложниках и просили выкуп. В итоге сделка состоялась. Вряд ли ее можно назвать удачной, ведь после этого главаря приговорили к пожизненному заключению. Проведя за решеткой почти 20 лет, он переехал в «Снежинку» в поселке Эльбан и начал играть там по своим правилам.

Игнорируя законные требования соблюдать «устав» колонии, заключенный набросился на сотрудника, ударил его по лицу и пытался задушить ногами. Так мужчина снова оказался на скамье подсудимых.

- В ходе следствия 41-летний обвиняемый вину не признал, от дачи показаний отказался, - отмечает Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Накануне Амурский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении пока еще жильца «Снежинки».

- Подсудимого признали виновным по статье «Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности», - рассказывает «КП»-Хабаровск» Валентина Глазова, начальник пресс-службы прокуратуры Хабаровского края. – По приговору суда ему назначили три года лишения свободы.

Разумеется, это не значит, что пожизненно осужденный теперь после смерти должен будет три года пробыть за решеткой. Но за совершенное преступление каждый должен понести заслуженное наказание, а как следствие – выслушать приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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