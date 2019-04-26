Кроноцкий заповедник – и в самом деле уникальное место, которое таит в себе много историй из жизни местных обитателей – животных. Каждый день сотрудники заповедника становятся очевидцами любопытных сцен, о существовании которых простой человек, работающий в мегаполисе, может даже и не догадываться.

Там можно увидеть малыша-"жруна" – детеныша нерпы, который прославился своей упитанностью. У него появился последователь – бурый медведь. Зверь даже в спячку не ушел, чтобы ловить рыбу в одиночестве и автоматически стать владельцем озера. И как же чудесно, что всех "жрунов" запечатлели на камеру. Теперь любоваться едоками может любой.

Фотографировать лис здесь – как особый вид изобразительного искусства. Особенно часто рыжих красавиц можно встретить на кордоне «Аэродром». Накануне настоящее шоу с летающими приемами там показала парочка: Тайсон и Алиса.

- Как-то вечером в окрестностях кордона мы услышали странные и очень громкие звуки, которые доносились из кордона, - рассказывает корреспонденту «КП»-Хабаровск» Нина Ким. – Мы пошли, чтобы выяснить, что там происходит. Оказалось, что там лисица так игриво зазывает своего кавалера, приглашая на ужин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/705473" frameborder="0"></iframe> Лисички летят наверх: на Камчатке рыжая парочка влюбленных показала мастерство утонченного охотничьего прыжка.Видео: Нина Ким.

Рыжие хищники будто летали над землей, но на самом деле выполняли охотничьи приемы. Лис вместе со своей подругой прыгал над тундрой, пытаясь раскопать пойму реки в поисках прошлогодней рыбки. В это время сотрудник заповедника Нина Ким, вооружившись фотоаппаратом, сняла все происходящее на камеру.

Лиса может легко составить конкуренцию титулованным пловцам. ФОТО: Нина Ким.

Разумеется, все прыжки в воздухе ради лакомства - прошлогодней рыбы. ФОТО: Нина Ким.

Хищники раскапывают пойму реки, чтобы поест. Но это они это крайне грациозно. ФОТО: Нина Ким.

на что только не способны рыжие хищники ради того, чтобы накормить друг друга. ФОТО: Нина Ким.

Улов все-таки был, значит все трюки были не напрасны. ФОТО: Нина Ким.

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