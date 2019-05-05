Хабаровск заволокло дымом от природных пожаров

Хабаровчане проснулись в воскресенье утром, 5 мая в городе, окутанном дымом. Виной тому природные пожары и ветер.

Несколько десятков природных пожаров действуют в краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По данным регионального МЧС в крае зафиксировали 91 термическую аномалию: в Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, Солнечном, Хабаровском, Ульчском районах и районе имени Лазо. Специалисты говорят, что дым принесло ветром с Амурской области, где сейчас бушуют природные пожары.

По данным регионального МЧС в крае зафиксировали 91 термическую аномалиюФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Но, несмотря на то, что дым плотно висит над городом, повода для переживаний за здоровье нет. По информации экспертов, допустимый уровень угарного газа в воздухе не превышен.

Основная причина палов – человеческий факторФото: Элина ОГАНЕСЯН

- Отбор проб и исследования на содержание взвешенных веществ, оксида углерода, оксида азота и диоксида азота осуществляется в 6 контрольных точках города. Проведен лабораторный анализ воздуха, который показал, что содержание химических веществ в нем не превышает гигиенических нормативов, - заверили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Эту информацию подтвердили и в региональном ГУ МЧС, уточнив, что мониторинг окружающей среды происходит постоянно, практически непрерывно. Ситуация находится на контроле у всех подконтрольных служб и ведомств.

Ситуация находится на контроле у всех подконтрольных служб и ведомств.Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В правительстве же уточняют, что по итогам первых дней майских праздников в регионе действовало 25 природных пожаров. Их плошать превысила 2,5 тысячи гектаров. Часть из них удалось локализовать, другие же продолжают действовать. Большая часть из них бушевала вблизи населенных пунктов – на расстоянии 2-7 километров.

По итогам майских праздников в крае действуют 25 природных пожаровФото: Элина ОГАНЕСЯН

При этом, основная причина палов – человеческий фактор. Люди выезжают на природу, но особо не заботятся о безопасности, оставляя за собой непотушенные костры. Помимо этого вносят свою лепту и дачники, устраивая палы, которые перетекают в крупные пожары. Накануне горел левый берег Амура. Дачников оттуда эвакуировали на лодках, а сами острова тушили с воздуха.Сгорело несколько десятков деревянных построек.

Левый берег Амура пришлось тушить с воздухаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас над тушением пожаров в регионе работают несколько сотен человек.