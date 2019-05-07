2019-05-07T11:30:30+03:00
Происшествия

За секс с детьми в заброшенных зданиях жительницу Камчатки отправили на принудительное лечение

Экспертиза подтвердила, что у женщины психическое расстройство
Кристина ГРИН
Поделиться:
За секс с детьми в заброшенных зданиях жительницу Камчатки приговорили к принудительному лечениюЗа секс с детьми в заброшенных зданиях жительницу Камчатки приговорили к принудительному лечениюФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Случилось все в небольшом камчатском селе. Его название следователи не раскрывают, во-первых, речь идет о несовершеннолетних, во-вторых, потому что населенный пункт маленький, и все друг друга знают. «Отличилась» 34-летняя жительница Усть-Большерецкого района, которую подозревают в серьезных преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ее жертвами стали двое соседских детей 13 и 16 лет.

Оказалось, что она в 2016 и 2018 годах превратила заброшенные поселковые здания в бордель, где совращала несовершеннолетних и спала со школьниками. Суд установил, что секс с мальчиками происходил по их желанию, однако это не снимает ответственности с подозреваемой.

После того, как о нездоровом интересе женщины к детям узнали оперативники, в ее отношении возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия». Ей грозило до 15 лет тюрьмы, но по приговору суда за решетку она все-таки не отправилась.

- В ходе следствия проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, в результате которой установлено, что в момент совершения преступления женщина имела, и в настоящий момент имеет психическое расстройство, а также нуждается в принудительном лечении, - отметила Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю.

Разумеется, сам диагноз следователи огласить не могут, но психическое расстройство прямиком ведет к понятию невменяемости, а таких в тюрьму не сажают. В итоге, по решению суда, женщина отправилась на принудительное лечение в специализированную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В День России свадебные юбиляры из Комсомольска будут принимать поздравления
Безответственного госзакупщика в Хабаровском крае наказали рублем
Хабаровчан призывают делать прививки от опасного вируса
Пьяный водитель в Биробиджане не смог убежать от отставного подполковника
Хабаровчанин отомстил подруге, спалив ее машину
Речная навигация между Хабаровском и Фуюанем стартует на этой неделе
Солдатам-срочникам в Хабаровске устроили религиозную экскурсию
Совесть сахалинки-алиментщицы проснулась после приговора суда
На Камчатке случилось невидимое землетрясение
Социальное такси в Хабаровском крае работает по новым правилам
Многодетным семьям в Хабаровском крае легче получить землю в собственность
В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском родился олененок
Две несовершеннолетние пострадали из-за ошибок автолюбителей Хабаровска
На сельхозземле в ЕАО нашли незаконную свалку