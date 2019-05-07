За секс с детьми в заброшенных зданиях жительницу Камчатки отправили на принудительное лечение

Случилось все в небольшом камчатском селе. Его название следователи не раскрывают, во-первых, речь идет о несовершеннолетних, во-вторых, потому что населенный пункт маленький, и все друг друга знают. «Отличилась» 34-летняя жительница Усть-Большерецкого района, которую подозревают в серьезных преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ее жертвами стали двое соседских детей 13 и 16 лет.

Оказалось, что она в 2016 и 2018 годах превратила заброшенные поселковые здания в бордель, где совращала несовершеннолетних и спала со школьниками. Суд установил, что секс с мальчиками происходил по их желанию, однако это не снимает ответственности с подозреваемой.

После того, как о нездоровом интересе женщины к детям узнали оперативники, в ее отношении возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия». Ей грозило до 15 лет тюрьмы, но по приговору суда за решетку она все-таки не отправилась.

- В ходе следствия проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, в результате которой установлено, что в момент совершения преступления женщина имела, и в настоящий момент имеет психическое расстройство, а также нуждается в принудительном лечении, - отметила Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю.

Разумеется, сам диагноз следователи огласить не могут, но психическое расстройство прямиком ведет к понятию невменяемости, а таких в тюрьму не сажают. В итоге, по решению суда, женщина отправилась на принудительное лечение в специализированную больницу.