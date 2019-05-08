Парад Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске: прямая онлайн-трансляция

Парад Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске начнется в 10:00 по местному времени. Больше двух тысяч военнослужащих примут участие в шествии. По улице Пушкина, вдоль трибун проедет около ста единиц военной техники. Праздничное шествие начнется после обращения генерал-лейтенанта Геннадий Жидко, командующего ВВО.

Почетными гостями Парада Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске станут ветераны. На праздник приедут ветераны с девяти районов края. Они вместе с общественниками и первыми лицами края и города присоединятся к бессмертному полку. Колонна пройдет по улице Карла Маркса, а затем, свернув на Тургенева, дойдут до площади Славы к вечному огню, где возложат цветы.