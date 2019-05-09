Фотографии и видео Парада Победы 2019 в Хабаровске: больше двух тысяч военных приняли участие в шествии

В Хабаровске сегодня, 9 мая отмечали Парад победы 2019 года. По площади имени Ленина торжественным маршем прошли более двух тысяч человек, представляющих разные виды войск.

На фронт с Дальнего Востока ушли 40 дивизийФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Наши корреспонденты посетили Парад победы 2019 в Хабаровске, фотографии и видео мы публикуем на сайте Hab.kp.ru.

Завершился Парад победы 2019 в Хабаровске, фотографии и видео на сайте Hab.kp.ruФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Принимали участие в параде и женщины-военнослужащиеФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Больше 300 фронтовиков вместе со своими сопровождающими смотрели на Парад победы 2019 в Хабаровске с трибун.

Больше 300 фронтовиков вместе со своими сопровождающими смотрели на Парад победы 2019 в Хабаровске с трибунФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Девять ветеранов Великой Отечественной войны специально приехали в Хабаровск из девяти районов края, чтобы стать почетными гостями Парада Победы.

Девять ветеранов Великой Отечественной войны специально приехали в Хабаровск из девяти районов края, чтобы стать почетными гостями Парада ПобедыФото: Мария ИГНАТЬЕВА

На трибунах традиционно разместились ветераныФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Сегодня ветеранам отдавали особую почесть.

Почетные гости праздника-ветераныФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Многие ветераны с улыбками сидели на Параде ПобедыФото: Элина ОГАНЕСЯН

День Победы - главный праздник для всех ветерановФото: Элина ОГАНЕСЯН

По площади имени Ленина торжественным маршем прошли более двух тысяч человек, представляющих разные виды войскФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Люди говорили ветеранам спасибо. Спасибо за победу, за мирное небо над головой, за жизнь.

Сегодня ветеранам отдавали особую честьФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Присутствовали на Параде Победы и первые лица города и краяФото: Мария ИГНАТЬЕВА

- В 74-ый раз мы встречаем победный май. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но великая победа навсегда останется в наших сердцах, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа, - говорит с трибун Геннадий Жидко, командующий войсками Военного восточного округа. – Сражения Великой отечественной войны разгорелись за тысячи километров от Дальнего Востока, но его жители, как воины, так и трудящиеся, понимали, что наступило время тяжелых испытаний. С первых дней войны и до последних, они отдали свои силы защите отечества. Слава ветеранам-фронтовикам! Слава народу победителю!

Герой России, генерал-лейтенант первый год принимает парад в ХабаровскеФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Герой России, генерал-лейтенант первый год принимает парад в Хабаровске, он вступил на пост командующий войсками Восточного военного округа, лишь в конце прошлого года.

Многие дальневосточники в ВОВ дошли до Подмосковья, до Днепра и Курской дуги, Освобождали Будапешт и Прагу.Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Прошлись вдоль трибун и юнармейцыФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Солдаты с Дальнего Востока штурмовали Вену, Кенигсберг и Берлин.Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Спасибо за победу, за мирное небо над головой, за жизньФото: Мария ИГНАТЬЕВА

На фронт с Дальнего Востока ушли 40 дивизий. Многие дошли до Подмосковья, до Днепра и Курской дуги, Освобождали Будапешт и Прагу. Были и те, кто штурмовал Вену, Кенигсберг и Берлин.

В параде принимали участие внуки и правнуки фронтовиков, для которых находится на площади Ленина в Хабаровске, было особой честьюФото: Мария ИГНАТЬЕВА

В параде принимали участие внуки и правнуки фронтовиков, для которых находится на площади Ленина в Хабаровске, было особой честью.

В прошлом году было меньше на 20 танков, боевых машин и другой техникиФото: Мария ИГНАТЬЕВА

- Это мой седьмой парад. И каждый раз – особенный. Ощущения всегда словно в первый раз, - немного смущенно рассказывает Сергей Кузнецов, участник парада. - Не могу словами объяснить весь спектр эмоций. Слезы наворачивались. Это нужно пройти, прочувствовать. Очень гордился за ветеранов, за своих дедов. Они прорывали блокаду с двух сторон. Он них думал. Это парад для них, для ветеранов. Не для нас.

Сергей Кузнецов с семьейФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Для всей семьи Сергея это обязательный праздник. Праздник со слезами на глазах. Каждый год дети и внуки смотрят на главу семьи по телевизору. Знают, что лучшие места дома у экранов, а не на площади.

По традиции завершили демонстрации военной техники автомобили «Додж», ГАЗ-М1 и ГАЗ-АА, ЗИС-5 клуба «Авторетро».Фото: Элина ОГАНЕСЯН

- Сердце сжимается, когда смотрим. Конечно, гордимся, - рассказывает Эльвира Кузнецова, супруга Сергея. – Первый парад у мужа был на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Потом были Рязань и Смоленск. В Хабаровске уже в пятый раз принимает участие. У нас семья военнослужащих, поэтому и младшего сына готовим к поступлению в военный вуз.

Сергей Кузнецов с приятелемФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Действующие военнослужащие также стали гостями праздникаФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Помимо военных перед зрителями прошли и расчеты МЧС и полиции, курсанты военных училищ, кадеты и юнармейцы. В составе механизированной колонны проехали 149 единиц техники. В прошлом году было меньше на 20 танков, боевых машин и другой техники.

В составе механизированной колонны проехали 149 единиц техникиФото: Мария ИГНАТЬЕВА

В составе механизированных колонн прошли исторические Т-34 и знаменитая реактивная установка БМ-13 «Катюша».

В составе механизированных колонн прошли исторические Т-34 и знаменитая реактивная установка БМ-13 «Катюша»Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Кстати, прославленный многотонник, проезжал по улице Пушкина под одноименную песню.

В параде принимали участие внуки и правнуки фронтовиков, для которых находится на площади Ленина в Хабаровске, было особой честьюФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Помимо танка Т-34 и Катюши, зрители увидели беспилотные комплексы «Орлан-10», которые выполняли тактические задачи в Сирии, а также квадроциклы и снегоходы, которые стоят на вооружении арктических подразделений ВВО.

Праздник со слезами на глазахФото: Мария ИГНАТЬЕВА

По традиции завершили демонстрации военной техники автомобили «Додж», ГАЗ-М1 и ГАЗ-АА, ЗИС-5 клуба «Авторетро».

По традиции завершили демонстрации военной техники автомобили «Додж», ГАЗ-М1 и ГАЗ-АА, ЗИС-5 клуба «Авторетро».Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Клуб авторетро не первый год принимает участие в Параде ПобедыФото: Мария ИГНАТЬЕВА

А в небе тем временем появилась авиагруппа в состав, которой вошли самолеты и вертолеты авиачастей ВВО.

А в небе тем временем появилась авиагруппа в состав, которой вошли самолеты и вертолеты авиачастей ВВОФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Зрители увидели, как над площадью краевого центра выполнили пролет, самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет Ми-26, звено транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор».

В небе над Хабаровском появились истребителиФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Также над площадью пролетели две пары ударных Ка-52 «Аллигатор», истребители поколения 4++ Су-35, многоцелевые бомбардировщики Су-34, Су-24М2. Всего 17 летательных аппаратов.

Зрители увидели, как над площадью краевого центра выполнили пролет, самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет Ми-26Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

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