Фотографии и видео Парада Победы 2019 в Хабаровске: больше двух тысяч военных приняли участие в шествии
В Хабаровске сегодня, 9 мая отмечали Парад победы 2019 года. По площади имени Ленина торжественным маршем прошли более двух тысяч человек, представляющих разные виды войск.
На фронт с Дальнего Востока ушли 40 дивизийФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Наши корреспонденты посетили Парад победы 2019 в Хабаровске, фотографии и видео мы публикуем на сайте Hab.kp.ru.
Завершился Парад победы 2019 в Хабаровске, фотографии и видео на сайте Hab.kp.ruФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Принимали участие в параде и женщины-военнослужащиеФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Больше 300 фронтовиков вместе со своими сопровождающими смотрели на Парад победы 2019 в Хабаровске с трибун.
Больше 300 фронтовиков вместе со своими сопровождающими смотрели на Парад победы 2019 в Хабаровске с трибунФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Девять ветеранов Великой Отечественной войны специально приехали в Хабаровск из девяти районов края, чтобы стать почетными гостями Парада Победы.
Девять ветеранов Великой Отечественной войны специально приехали в Хабаровск из девяти районов края, чтобы стать почетными гостями Парада ПобедыФото: Мария ИГНАТЬЕВА
На трибунах традиционно разместились ветераныФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Сегодня ветеранам отдавали особую почесть.
Почетные гости праздника-ветераныФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Многие ветераны с улыбками сидели на Параде ПобедыФото: Элина ОГАНЕСЯН
День Победы - главный праздник для всех ветерановФото: Элина ОГАНЕСЯН
По площади имени Ленина торжественным маршем прошли более двух тысяч человек, представляющих разные виды войскФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Люди говорили ветеранам спасибо. Спасибо за победу, за мирное небо над головой, за жизнь.
Сегодня ветеранам отдавали особую честьФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Присутствовали на Параде Победы и первые лица города и краяФото: Мария ИГНАТЬЕВА
- В 74-ый раз мы встречаем победный май. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но великая победа навсегда останется в наших сердцах, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа, - говорит с трибун Геннадий Жидко, командующий войсками Военного восточного округа. – Сражения Великой отечественной войны разгорелись за тысячи километров от Дальнего Востока, но его жители, как воины, так и трудящиеся, понимали, что наступило время тяжелых испытаний. С первых дней войны и до последних, они отдали свои силы защите отечества. Слава ветеранам-фронтовикам! Слава народу победителю!
Герой России, генерал-лейтенант первый год принимает парад в ХабаровскеФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Герой России, генерал-лейтенант первый год принимает парад в Хабаровске, он вступил на пост командующий войсками Восточного военного округа, лишь в конце прошлого года.
Многие дальневосточники в ВОВ дошли до Подмосковья, до Днепра и Курской дуги, Освобождали Будапешт и Прагу.Фото: Мария ИГНАТЬЕВА
Прошлись вдоль трибун и юнармейцыФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Солдаты с Дальнего Востока штурмовали Вену, Кенигсберг и Берлин.Фото: Мария ИГНАТЬЕВА
Спасибо за победу, за мирное небо над головой, за жизньФото: Мария ИГНАТЬЕВА
На фронт с Дальнего Востока ушли 40 дивизий. Многие дошли до Подмосковья, до Днепра и Курской дуги, Освобождали Будапешт и Прагу. Были и те, кто штурмовал Вену, Кенигсберг и Берлин.
В параде принимали участие внуки и правнуки фронтовиков, для которых находится на площади Ленина в Хабаровске, было особой честьюФото: Мария ИГНАТЬЕВА
В параде принимали участие внуки и правнуки фронтовиков, для которых находится на площади Ленина в Хабаровске, было особой честью.
В прошлом году было меньше на 20 танков, боевых машин и другой техникиФото: Мария ИГНАТЬЕВА
- Это мой седьмой парад. И каждый раз – особенный. Ощущения всегда словно в первый раз, - немного смущенно рассказывает Сергей Кузнецов, участник парада. - Не могу словами объяснить весь спектр эмоций. Слезы наворачивались. Это нужно пройти, прочувствовать. Очень гордился за ветеранов, за своих дедов. Они прорывали блокаду с двух сторон. Он них думал. Это парад для них, для ветеранов. Не для нас.
Сергей Кузнецов с семьейФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Для всей семьи Сергея это обязательный праздник. Праздник со слезами на глазах. Каждый год дети и внуки смотрят на главу семьи по телевизору. Знают, что лучшие места дома у экранов, а не на площади.
По традиции завершили демонстрации военной техники автомобили «Додж», ГАЗ-М1 и ГАЗ-АА, ЗИС-5 клуба «Авторетро».Фото: Элина ОГАНЕСЯН
- Сердце сжимается, когда смотрим. Конечно, гордимся, - рассказывает Эльвира Кузнецова, супруга Сергея. – Первый парад у мужа был на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Потом были Рязань и Смоленск. В Хабаровске уже в пятый раз принимает участие. У нас семья военнослужащих, поэтому и младшего сына готовим к поступлению в военный вуз.
Сергей Кузнецов с приятелемФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Действующие военнослужащие также стали гостями праздникаФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Помимо военных перед зрителями прошли и расчеты МЧС и полиции, курсанты военных училищ, кадеты и юнармейцы. В составе механизированной колонны проехали 149 единиц техники. В прошлом году было меньше на 20 танков, боевых машин и другой техники.
В составе механизированной колонны проехали 149 единиц техникиФото: Мария ИГНАТЬЕВА
В составе механизированных колонн прошли исторические Т-34 и знаменитая реактивная установка БМ-13 «Катюша».
В составе механизированных колонн прошли исторические Т-34 и знаменитая реактивная установка БМ-13 «Катюша»Фото: Мария ИГНАТЬЕВА
Кстати, прославленный многотонник, проезжал по улице Пушкина под одноименную песню.
В параде принимали участие внуки и правнуки фронтовиков, для которых находится на площади Ленина в Хабаровске, было особой честьюФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Помимо танка Т-34 и Катюши, зрители увидели беспилотные комплексы «Орлан-10», которые выполняли тактические задачи в Сирии, а также квадроциклы и снегоходы, которые стоят на вооружении арктических подразделений ВВО.
Праздник со слезами на глазахФото: Мария ИГНАТЬЕВА
По традиции завершили демонстрации военной техники автомобили «Додж», ГАЗ-М1 и ГАЗ-АА, ЗИС-5 клуба «Авторетро».
По традиции завершили демонстрации военной техники автомобили «Додж», ГАЗ-М1 и ГАЗ-АА, ЗИС-5 клуба «Авторетро».Фото: Элина ОГАНЕСЯН
Клуб авторетро не первый год принимает участие в Параде ПобедыФото: Мария ИГНАТЬЕВА
А в небе тем временем появилась авиагруппа в состав, которой вошли самолеты и вертолеты авиачастей ВВО.
А в небе тем временем появилась авиагруппа в состав, которой вошли самолеты и вертолеты авиачастей ВВОФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Зрители увидели, как над площадью краевого центра выполнили пролет, самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет Ми-26, звено транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор».
В небе над Хабаровском появились истребителиФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Также над площадью пролетели две пары ударных Ка-52 «Аллигатор», истребители поколения 4++ Су-35, многоцелевые бомбардировщики Су-34, Су-24М2. Всего 17 летательных аппаратов.
Зрители увидели, как над площадью краевого центра выполнили пролет, самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет Ми-26Фото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Военные истребители пролетели над Хабаровском.Мария ИГНАТЬЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU