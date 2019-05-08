Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Хабаровске: прямая онлайн-трансляция

Дальний Восток традиционно открывает череду Парадов Победы 9 мая и шествия акции бессмертный полк 9 мая. Ожидается, что в акции бессмертный полк 9 мая 2019 года в Хабаровске примут участие порядка 50 тысяч человек. В прошлом году в патриотическом мероприятии поучаствовали около 30 тысяч активистов. В самом Параде Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске были задействованы больше двух тысяч военнослужащих и около ста единиц техники.

Подготовка к акции бессмертный полк 9 мая 2019 года в Хабаровске велась с 1 апреля. Сначала в городе приступили к обучению волонтеров Победы, добровольцев, которые будут сопровождать колонну участников, а также обеспечивать первую медицинскую помощь, если таковая потребуется.