2019-05-08T09:16:32+03:00
Общество

Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Хабаровске: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция шествия Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Хабаровске на сайте Hab.kp.ru [фото, видео, обновляется]
Элина ОГАНЕСЯНМария ИГНАТЬЕВАСергей МИНГАЗОВ
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Дальний Восток традиционно открывает череду Парадов Победы 9 мая и шествия акции бессмертный полк 9 мая. Ожидается, что в акции бессмертный полк 9 мая 2019 года в Хабаровске примут участие порядка 50 тысяч человек. В прошлом году в патриотическом мероприятии поучаствовали около 30 тысяч активистов. В самом Параде Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске были задействованы больше двух тысяч военнослужащих и около ста единиц техники.

Подготовка к акции бессмертный полк 9 мая 2019 года в Хабаровске велась с 1 апреля. Сначала в городе приступили к обучению волонтеров Победы, добровольцев, которые будут сопровождать колонну участников, а также обеспечивать первую медицинскую помощь, если таковая потребуется.

Прямая онлайн-трансляция акции Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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