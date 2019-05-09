«Внуки должны знать, гордиться и помнить»: в Хабаровске дети героев войны доказали, что никто не забыт, и ничто не забыто

50 тысяч человек. Такое количество людей участвовало в акции «Бессмертный полк» 2019 в Хабаровске. По всему краю цифра перевалила за 100 тысяч. По предварительным подсчетам, это пока рекорд для региона с начала существования мероприятия.

Стартовала акция "Бессмертный полк" 2019 в Хабаровске на площади имени Ленина сразу после окончания Парада Победы.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Пришли на площадь имени Ленина, в самый центр город, те, кто был на войне, те, чьи родители видели, смерть, те, кто является тружеником тыла. Все они гордо поднимают в небо и держат над головой фотографии героев. Иначе их не назвать. Это те, из-за кого все мы живем в мирное время и те, кто «приближал этот день, как мог». Все они знали, что такое искреннее чувство патриотизма, дружба и любовь. Большинства из них уже нет в живых, но родные и близкие героев чтят их подвиг, помнят и гордятся, что являются их наследниками. Наследниками поистине великого исторического события для всей страны.

На трибунах сидят ветераны, труженики тыла и почетные гости Парада Победы.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

«Бессмертный полк» 2019 в Хабаровске – это акция, которая объединила десятки тысяч хабаровчан. 9 мая – в День Победы, все они вышли на улицы города с одной целью – доказать, что подвиги наших прародителей не забыты. Что каждый из них несказанно благодарен им за то, что война закончилась, и все мы можем жить в свободной стране.

Колонна растянулась по улице Муравьева-Амурского.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Один из участников войны с гордостью демонстрирует поистине заслуженные награды.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Многие пришли сюда со своим подрастающим поколением.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Традиционно хабаровчанами в День Победы показали военную технику.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Рекордное количесвто военослужащих поучастовало в Параде Победы в 2019 году в Хабаровске - больше 2000 сотрудников.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Штендеры с фотографиями людей военного времени невольно переносят всех нас в прошлое. Знакомят с героями, заставляют задуматься о главном - о ценностях и о самых родных людях.

Только в Хабаровске с фотографиями своих родственников прошагали больше 50 тысяч человек.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

По предварительным подсчетам, всего в крае в "Бессмертном полку" участие приняли больше 100 тысяч человек.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Патриотизм воспитывают с самых ранних лет.Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Своими историями с «Комсомолкой» поделились участники акции «Бессмертный полк» 2019 в Хабаровске. Со штендерами в руках, георгиевскими лентами на груди и под песни военных лет из колонны вышли три женщины. Оказалось, что двое из них – сестры, а их отец и мать воевали на фронте.

- Мария и Василий Кузьменко - наши мама и папа. Он на фронте был, а она в тылу. Папа ушел служить в армию, а тут война. Его и призвали. Дошел до самой Польши, потом уже вернулся домой. Живой. Познакомились мама с папой очень интересно, - рассказывают «КП»-Хабаровск» Галина и Людмила. - Мама с 14 лет работала на рыбном заводе, делала там муку, которую как раз отправляли на фронт. Папа его в кипятке заваривал, очень сытно говорил и вкусно. Так вот, когда он впервые в 1946 году встретился с мамой, сказал: Так вот, кто эту муку рыбную делает, всю войну с ней прошли». В этом же году они поженились, а на следующий появилась я. Участвуем в акции «Бессмертный полк» уже третий год. Для нас это торжество. Все наши дети и внуки знают о том, какие у них, прадедушка и прабабушка.

Сестры Кузьменко - их отец и мать были на фронте и вернулись с войны живыми.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

У всех из 50 тысяч участников акции было, что вспомнить и рассказать. У каждого здесь своя история. Не похожая на других и уникальная в своем роде. У каждой истории свой характер, своя изюминка и свой посыл. У одной такой повести, основанной на реальных событиях, довольно трагичный финал. Но даже самое маленькое воспоминание об отце в этой семье на вес золота. Вот уж действительно «этот день мы вспоминали, как могли».

У Валентины Денисовой остался портрет, нарисованный ее отцом больше 60 лет назад.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

- Николай мой отец. У нас судьба была довольно сложная. 58 статья, потом реабилитация, а потом мы не вместе жили, но память я храню до сих пор. Нашла фотографию отца в семейном архиве. Тогда мы жили в Луганске, поэтому не смогла с ним связаться, о чем сейчас очень жалею, - делится с корреспондентом «КП»-Хабаровск» Валентина Денисова. - Видела его в последний раз, когда я была в шестом классе, а потом он уехал, и мы жили разными жизнями. У меня осталась памятная работа от него – он был художником – портрет, на котором я и мама. Любовь к изобразительному искусству передалась мне от отца. Так вот этот портрет до сих пор хранится у меня в альбоме. Ему уже больше 65 лет. Он сделан карандашом. Мама у меня была снайпером и знаю, что всю войну они прошли вместе. В акции я участвую уже третий год подряд, это память. Внуки должны знать, гордиться и помнить. К сожалению из-за того¸ что мы потеряли связь, я даже сейчас не могут отнести букет цветов на его могилу.

Со штендерами шагали люди разного пола, возраста и социального статуса.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

У всех здесь одна задача - в очередной раз почтить память родных им людей, отважно сражавшихся на войне.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Не подвела хабаровчан и погода: несмотря на то, что было довольно ветренно, никаких туч в небе, только солнце.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

В огромной колонне, которая протянулась на несколько километров, вместе с хабаровчанам в акции принимал участие и глава региона с портретом своего отца.

- Я горжусь своим отцом, он настоящий герой! Он был призван в 1943 году, проходил военную учебу на Сахалине, а затем воевал на дальневосточном фронте. Я его запомнил как очень порядочного и трудолюбивого человека, который воспитал десятерых детей. Для меня он всегда был и остается примером, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Завершился парад возложением цветов к Вечному огню, где мраморные стены хранят в себе истории и имена всех дальневосточников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Праздник, действительно, со слезами на глазах. Хочется верить, что у ветеранов слезы с этих пор будут только от счастья, ведь они уже пережили самое страшное время и заслуживают мира без войн и боли.

Разумеется, для настроения на главных улицах города исполняли песни военных лет: песен военных лет: «Темная ночь», «День Победы», «Катюша».Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Радостно было видеть такое количество молодежи в "Бессмертном полку".Фото: Элина ОГАНЕСЯН

«Бессмертный полк» 2019 в Хабаровске – это акция, которая объединила десятки тысяч хабаровчан.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Сергей Кравчук, мэр Хаабаровска, также принял участие в акции и прошел в колонне в первых рядах.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Тысячи хабаровчан и гостей краевого центра наблюдали за "Бессмертным полком".Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Многие даже подготовились заранее к участию в масштабном праздновании Дня Победы.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

9 мая – в День Победы, все они вышли на улицы города с одной целью – доказать, что подвиги наших прародителей не забыты.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Перед колонной полка шагали строем юные армейцы.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

У многих была возможность смотреть на парад, не выходя из дома.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Яркие цветы, флаги и машины приводили детей в восторг.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Многие из участников акции не так давно впервые пошли в школу.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Некоторые, к счастью, даже успели застать героев живыми.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

И зрители, и участники "Бессмертного полка" 2019 в Хабаровске приветствовали друг друга.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Приходили на Парад большими семьями, взяв с собой подрастающее поколение.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Фотографии героев, которые будут жить до тех пор, пока о них помнят.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

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