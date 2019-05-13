Косолапый разбой: на Камчатке наглый медведь, вооружившись до когтей, обворовал машину охотников

Камчатка всегда славилась большим количеством медведей и красивой природой. На этот раз речь пойдет о косолапых. Они вышли из спячки около месяца назад. Некоторые из них стали искать себе пищу привычным способом - в лесу; другие, особо наглые особи, выходят к людям в надежде, что их покормят. Один такой ленивец попался на камеру. Видео активно обсуждается в социальных сетях.

Косолапый вышел на трассу "Петропавловск-Камчатский - Мильково", где проезжали охотники. Мужчины зачем-то остановились, тогда косолапый подошел к прицепу их машины и, уверенно встав на задние лапы, схватил клыками коробку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/708335" frameborder="0"></iframe> Наглый медведь на Камчатке обворовал машину охотников.

- Стой! Стреляй вверх! Паша, бабахни вверх! Он же утащит ящик, а там еда вся наша, - кричит за кадром один из мужчин.

Медведю около трех летФото: Социальные сети

Но выстрелы наглого медведя не испугали. Косолапый, петляя между деревьев, побежал в лес. Добычу из пасти он, конечно же, не выпустил. Вероятнее всего, охотники только направлялись в тайгу. Испортил ли инцидент их планы - неизвестно. Ведь отправляться в лес без еды - не самая лучшая затея.

А мишка тем временем обрел популярность. Дорога и до этого не была безлюдной. Там довольно часто проезжают машины, а после публикации в интернете многие специально ездили туда, чтобы сфотографировать и покормить косолапого. Однако делать это ни в коем случае нельзя. Во-первых, это опасно для человека. Хищник попросту может наброситься на кормящего. Во-вторых, это опасно и для самого животного. Как бы каламбурно это не звучало, но люди оказывают косолапым медвежью услугу.

photo_lisa503 Косолапый уже стал звездой инстаграма

- Хищник попросту может привыкнуть брать еду от человека, а потом перестать самостоятельно искать пищу. Медведи легко и быстро поддаются дрессировке. Он продолжит выходить к населенным пунктам и дорогам, чтобы его покормили, - рассказывает Евгений Кравцов, советник отдела государственного охотничьего надзора агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. – В конечном итоге это может привести к трагедии. Например, если человек не даст еду, медведь может кинуться.

Наглого медведя не испугали даже выстрелы.Фото: Социальные сети

К слову, на Камчатке в этом году уже есть один случай нападения хищника на местного жителя. Тело мужчины нашли рядом с мертвым медведем. Сейчас, чтобы избежать человеческих смертей, на место выехала специальная группа. Косолапого отловят и отвезут на далекое расстояние.

- Для медведя 150 километров - не такое уж и большое расстояние. Преодолеть его он может за день или два, - добавляет Евгений Кравцов. - А этот самец уже взрослый. Ему около трех лет. Ведет он себя очень нагло. Пугает его бесстрашие - в любой момент он может перейти черту.

Специалисты считают, что, вероятнее всего, хищник обречен на смерть. Он уже привык к людям, не боится даже выстрелов, а значит, что к людям он выйдет с большей долей вероятности. Его к этому уже приучили, подвергнув опасности свою и его жизни.